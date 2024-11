Cultura, Sylos Labini: "Governo sia più futurista, sparigli le carte come Marinetti"

"Giorgia Meloni concluderà il suo mandato anche se sono convinto, e lo dico da anni, che la vera sfida è quella della cultura. Non bisogna mai abbassare la guardia. Lo ripeto, un Paese si costruisce anche sul proprio immaginario culturale. Consiglio, però, al governo di essere più futurista, sparigliare le carte come fecero Marinetti e i futuristi più di 100 anni fa". E' quanto dichiara all'Adnkronos l'attore e regista Edoardo Sylos Labini che il 2 dicembre sarà a Milano, al Teatro Manzoni, con lo spettacolo 'Inimitabili- FT Marinetti' per celebrare gli 80 anni dalla morte del fondatore del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti.

Ed aggiunge: "Sprono da tempo il ministro della cultura, tutti quelli che sono ai vertici a proseguire nel cammino intrapreso, un percorso importante e necessario, già cominciato insieme con 'Culturaidentità'".