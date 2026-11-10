Da Savinio a de Chirico, i tesori nascosti delle collezioni private in asta da Finarte

C'è un autoritratto che non ha mai conosciuto il mercato delle aste, custodito per anni come un portafortuna dalla nipote del suo autore. E ci sono due dipinti di Alberto Savinio destinati, prima ancora di trovare un nuovo proprietario, a essere protagonisti di una mostra museale a Torino. Sono alcune delle storie che accompagnano la seconda edizione della Contemporary Art Week di Finarte, l'appuntamento milanese dedicato all'arte moderna e contemporanea, in programma dal 1° al 3 dicembre. Tre giorni di vendite, preceduti da un'esposizione aperta al pubblico dal 27 al 30 novembre, dalle ore 10 alle 19, nella sede storica della casa d'aste, in via dei Bossi 2. Una selezione di opere provenienti da collezioni private che attraversa il Novecento italiano e internazionale, mettendo insieme nomi consacrati, sperimentazioni artistiche e lavori di particolare interesse per il mercato.

Il primo appuntamento, il 1° dicembre, sarà dedicato all'Arte Moderna e Contemporanea. A catalizzare l'attenzione sono soprattutto due opere di Alberto Savinio. La prima è 'Ritratto di bambino (Autoritratto da bambino)', dipinto a olio su tela nel 1927, stimato tra 140 e 160mila euro. La seconda, 'Nascita di Venere', realizzata nel 1950 a tempera su masonite, ha una valutazione compresa tra 100 e 150mila euro. Entrambe sono state selezionate per la mostra 'Alberto Savinio - Souvenir', che la Pinacoteca Agnelli di Torino ospitata dal 30 ottobre 2026 al 4 aprile 2027.

Ma tra i pezzi più singolari della vendita c'è soprattutto 'Autoritratto con pipa di gesso' di Giorgio de Chirico. Dipinto nel 1914, quando l'artista era impegnato nella definizione della sua stagione metafisica, il quadro misura 52 per 29 centimetri ed è stimato tra 130 e 160mila euro. La sua particolarità non risiede soltanto nella rilevanza artistica: l'opera non è mai apparsa prima sul mercato delle aste e proviene dalla collezione privata di Angelica Savinio, nipote di de Chirico. Per lei era un oggetto speciale, quasi un talismano, tanto da accompagnarla nei viaggi e durante i soggiorni estivi.

Il percorso prosegue tra le ricerche più radicali del secondo Novecento. Di Getulio Alviani sarà proposta 'Superficie a testura vibratile, verticali e paralleli', realizzata tra il 1970 e il 1974: un lavoro in alluminio su tavola, di oltre un metro per lato, stimato 60-80mila euro. Un'opera che restituisce la centralità della luce, della percezione e della relazione tra superficie e spazio nella ricerca dell'artista. Di segno completamente diverso 'Schüttbild' di Hermann Nitsch, del 2012, realizzato con acrilico e sangue su tela, con una stima di 40-60mila euro, testimonianza della forza espressiva dell'Azionismo viennese.

Non mancano le opere su carta, con una selezione che riserva alcune sorprese. Tra queste 'Hand Laundry in Rome' di Domenico Gnoli, del 1959, disegno a china già presentato nella celebre mostra d'esordio dell'artista alla Bianchini Gallery di New York. Il foglio, di 70 per 50 centimetri, è stimato 20-30mila euro. Due i lavori di Saul Steinberg, 'Alla scrivania' e 'Diploma', entrambi del 1964 e dedicati all'amico Cesare Zavattini, offerti insieme con una valutazione di 15-20mila euro. A completare il gruppo è 'Portrait' di Peter Blake, tempera su carta del 1969, anch'esso stimato 15-20mila euro.

Il 2 dicembre il programma si sposterà su una proposta più ampia e trasversale con "Tout de Suite / Arte Moderna e Contemporanea". In catalogo opere di artisti italiani e internazionali, tra cui Mario Schifano, Piero Dorazio, Valerio Adami e Tano Festa. Una vendita pensata per intercettare una platea più vasta di collezionisti, senza rinunciare alla qualità e alla varietà delle proposte. La Contemporary Art Week si concluderà il 3 dicembre con l'asta di Grafica Internazionale e Multipli d'Autore. Al centro, incisioni, litografie e opere in multiplo, un segmento del mercato che consente di avvicinarsi ai grandi protagonisti dell'arte moderna e contemporanea attraverso lavori spesso di notevole interesse storico. Il nome di maggiore richiamo è quello di Giorgio Morandi, presente con 'Natura morta di vasi su un tavolo', incisione del 1931 proveniente dalla prima tiratura, composta da appena due esemplari, oltre a due prove. Una rarità, dunque, stimata tra 20 e 30mila euro. Accanto a Morandi figurano fogli di Joan Miró, Marc Chagall, James Rosenquist, Emilio Vedova, Giuseppe Capogrossi e Fausto Melotti.