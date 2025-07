Da Vargas Llosa a Simenon, pioggia di maestri sotto l'ombrellone

L'estate, con i suoi ritmi più lenti, è la stagione migliore per ricominciare a leggere recuperando il terreno perso nei lunghi mesi invernali. Le vacanze, infatti, sono un tempo propizio per prendere in mano i titoli lasciati sul comodino o in qualche scaffale della libreria. Un periodo, questo, "che porta sempre a un aumento delle vendite, tanto è vero che si arricchisce la proposta degli editori ed arriva in libreria qualche titolo importante", dice all'AdnKronos Paolo Ambrosini, presidente dell'Ali, l'Associazione librai italiani aderente a Confcommercio, che aggiunge: "Chi ama la lettura ne approfitta per leggere. In estate si registrano più vendite rispetto ai periodi normali. Questo è un tempo di relax e di vacanza e qualcuno in più porta con sé i libri".

E così tra romanzi, gialli, legal thriller e novità, sono tanti i volumi da mettere in valigia prima di partire per il mare o per la montagna. Senza dimenticare i grandi scrittori, dal premio Nobel per letteratura Mario Vargas Llosa a Georges Simenon, il prolifico papà del commissario Maigret. Da quali titoli cominciare la carrellata delle proposte per agosto? La Nave di Teseo ha pubblicato 'Il futuro è una truffa', l'ultima indagine di Kostas Charitos, il direttore della polizia dell’Attica, nato dalla penna dello scrittore turco ma naturalizzato greco Petros Markaris.

L'omicidio di un custode degli scavi obbliga Kostas - interpretato da Stefano Fresi in una serie tv trasmessa da Rai1 nello scorso settembre - e la sua collaboratrice più stretta, il commissario Antigone Ferleki, a un’indagine dai risvolti internazionali: entrambi dovranno fronteggiare le pressioni di ministri e superiori che cercano di ottenere un guadagno dalla situazione e, forse, hanno anche qualcosa da nascondere. Charitos e i suoi collaboratori faranno i conti con un’inchiesta complicata in cui si incrociano gli interessi della politica, affari loschi e vecchi rancori mai sopiti.

Da un giallo in salsa greca al premio Nobel per la letteratura del 2010 Mario Vargas Llosa, morto il 13 aprile scorso. In 'Venti' lo scrittore racconta le riflessioni sul passato e sul presente in cui si perde il protagonista del libro, 'un inguaribile conservatore', che da buon nostalgico, insieme a pochi altri 'relitti' come lui, partecipa a una manifestazione contro la chiusura del cinema Ideal, una delle ultime sale ancora attive a Madrid. Un modo per contrastare, più in generale, la sparizione di musei, librerie, biblioteche e teatri dettata dal fatto che, oramai, basta uno schermo per avere il mondo a portata di mano. "Scrittori come Mario Vargas Llosa - ha detto Claudio Magris - entrano nella nostra vita con una particolare intensità e non solo per la loro grandezza ma per una misteriosa vicinanza, per un coerente sentimento del mondo".

Da un premio Nobel a un altro. Adelphi sta pubblicando l'opera Isaac Bashevis Singer, lo scrittore in lingua yiddish insignito del Nobel per la letteratura nel 1978. L'ultimo titolo arrivato in libreria è 'Ritorno in via Krochmalna'. Max, il protagonista immaginato da Singer, è un 'ciarlatano', un bugiardo impenitente che lascia la sua Argentina per sbarcare a Varsavia, nel quartiere dov’è cresciuto – dopo aver fatto tappa a Londra, Parigi e Berlino – con molti soldi in tasca e un unico obiettivo: vincere l’impotenza che lo affligge e portarsi a letto una donna.

Lo spagnolo Ildefonso Falcones, invece, torna in libreria con il romanzo storico 'In guerra e in amore' (Longanesi) scrivendo un nuovo capitolo della saga degli Estanyol, quasi vent’anni dopo il successo de 'La Cattedrale del mare'. Un romanzo ambientato nel Regno di Napoli nel 1442 che - come promette l'editore - "rivela personaggi femminili indimenticabili sullo sfondo di una splendida e inedita ambientazione italiana". Tra le ultime uscite da segnalare a chi partirà per le vacanze c'è anche 'Per sempre' di Susanna Tamaro edito Solferino. L'autrice del bestseller 'Va dove ti porta il cuore' scrive in questo libro che "il destino non è altro che la strada che devi fare per incontrare te stesso". Un'affermazione che si rispecchia nella storia di Matteo e della sua ricerca interiore sul senso della vita e della morte e di ogni cosa - anche quelle più misteriosa - che succede nel mondo.

Sorseggiare un caffè è un gesto così scontato e abitudinario che non desta - almeno in apparenza - particolare interesse o curiosità. Ma cosa si nasconde in una buona tazzina di caffè? Quali sono i segreti di una buona moka? E chi l'ha inventata? A rispondere alle domande sono Celestina Bialetti e Alessandro Barbaglia, autori del libro 'Un sogno di polvere e acqua. Storia della famiglia che ha inventato la Moka' pubblicato da Mondadori. Un libro in cui viene ricostruita l'epopea di una famiglia che è stata artefice, da parte sua, del boom economico in Italia.

Un altro grande ritorno è quello di Isabel Allende, l'autrice del besteller 'La casa degli spiriti' che torna in libreria con 'Il mio nome è Emilia del Valle', edito in Italia da Feltrinelli con la traduzione di Elena Liverani. Ambientato nella seconda metà dell’Ottocento, il romanzo segue la vita di Emilia del Valle, cresciuta in un umile quartiere messicano e diventata scrittrice (sotto pseudonimo) e giornalista al San Francisco Examiner. Quando scoppia la guerra civile in Cile, Emilia decide di partire e raccontare i disordini: a Santiago però incontra anche l’amore e riprende contatto con il padre biologico ormai in punto di morte. Un storia di amore e guerra. Ancora un giallo: è il nuovo delitto del BarLume di Marco Malvaldi (di grande successo anche in versione serie tv, su Sky). Per Sellerio, lo scrittore firma ora 'Piomba libera tutti'.

Ancora una segnalazione per Adelphi che ha mandato in libreria da pochi giorni l'ultimo titolo di Georges Simenon, di cui sta ripubblicando l'intera opera dal 1985. E' 'La morte di Auguste', uno dei cosiddetti 'romanzi duri', cioè un romanzo che non ha come protagonista il commissario Maigret, in cui lo scrittore belga "con un’acutezza che ricorda quella di Zola, e perfino di Céline descrive al tempo stesso la disgregazione di una famiglia e la fine di un mondo – quello intorno alle vecchie Halles", spiega l'editore milanese. Per chi invece fosse appassionato del legal thriller va segnalato l'ultimo libro di Scott Turow, uno dei maestri del genere, che ha scritto 'Presunto colpevole' pubblicato in Italia da Mondadori. I lettori ritroveranno Rusty Sabich, il personaggio principale di 'Presunto innocente', il libro che ha aperto la strada al successo dell'avvocato-scrittore, da cui è stato tratto un film del 1990 interpretato da Harrison Ford. Insomma, nell'intrattenimento sotto l'ombrellone, i libri potranno tornare protagonisti. A patto di tenere lontano il cellulare e di trovare il tempo per un passaggio in libreria prima di partire. (di Carlo Roma)