Dai dipinti alle sculture, a Sutri 'Poesia, Potere, Ironia' di Julio Larraz

Dipinti, sculture e opere su carta che rappresentano i temi centrali della poetica di Julio Larraz, uno degli artisti latino-americani contemporanei più autorevoli: l’identità, il potere, la memoria e l’ironia. Le opere di Larraz sono al centro della mostra personale 'Poesia, Potere, Ironia', allestita al museo di Palazzo Doebbing a Sutri, in provincia di Viterbo, che è visitabile fino al 5 ottobre. L'esposizione - curata da Leonardo Contini e frutto della collaborazione tra il Comune di Sutri e la Galleria d’Arte Contini - si inserisce nel programma di valorizzazione dell’arte contemporanea promosso dal museo.

Nato a L’Avana nel 1944, Larraz lascia Cuba nel 1961, allontanandosi da un regime che limitava la libertà individuale. Dopo gli esordi a New York come caricaturista politico per testate come il New York Times e il Washington Post, intraprende un percorso pittorico autonomo e riconoscibile, in cui la narrazione visiva si combina a un uso raffinato della luce, del colore e della composizione. La sua arte mescola elementi della cultura caraibica, suggestioni europee e riferimenti cinematografici. Le sue opere, costruite come vere e proprie scene teatrali, sono abitate da figure enigmatiche, ambienti sospesi tra sogno e realtà e ricorrenze visive che evocano il linguaggio del cinema. Il risultato è un universo immaginifico ma profondamente consapevole, in cui l’ironia diventa strumento critico e poetico insieme. Un tema centrale della sua produzione è il potere, che Larraz affronta con sguardo acuto e dissacrante, smascherandone le contraddizioni e ridicolizzandone gli eccessi. Il suo stile, al tempo stesso sofisticato e accessibile, alterna grottesco e introspezione, denuncia e leggerezza.

Legato profondamente all’Italia e in particolare a Pietrasanta, dove ha realizzato molte delle sue sculture, Larraz ha esposto in importanti sedi italiane come il Complesso del Vittoriano a Roma, la Fondazione Puglisi Cosentino di Catania e la Galleria Contini, consolidando un forte rapporto con il panorama culturale del Paese. 'Poesia, Potere, Ironia' accompagnerà il pubblico attraverso le sale storiche di Palazzo Doebbing, offrendo un’esperienza immersiva nell’universo dell’artista, dove ogni opera è un invito a riflettere, sorridere e immaginare.