Dalla natura una lezione contro il mito del più forte

In un'epoca in cui il successo sembra misurarsi sulla capacità di imporsi, dominare e vincere, la natura racconta una storia diversa. È da questa riflessione che prende avvio "L'intelligenza delle prede. I poteri dei vulnerabili cambieranno il mondo", il nuovo saggio di Valter Tucci, pubblicato da Bompiani (pagine 288, euro 18,00). Direttore del Laboratorio di Genetica ed Epigenetica del Comportamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Tucci mette in discussione una delle convinzioni più radicate della cultura contemporanea: l'idea che la forza e il dominio rappresentino il modello naturale della leadership.

"Il punto innovativo del libro è liberare il rapporto predatore-preda dalla favola culturale del più forte", spiega l'autore. "In natura il predatore non è 'cattivo', ma segue una strategia energetica. Il problema nasce quando trasformiamo quella figura in un modello generale di valore, fino a credere che chi domina sia più intelligente, chi vince abbia ragione e chi è vulnerabile sia manchevole".

Attraverso esempi tratti dal mondo animale e un dialogo tra biologia, epigenetica e scienze sociali, il volume propone una lettura alternativa della vulnerabilità, interpretandola non come una condizione di debolezza, ma come una qualità capace di favorire adattamento, innovazione e resilienza. Secondo Tucci, per decenni la cultura occidentale ha identificato il leader con chi riesce a imporsi sugli altri. "Una società che scambia la predazione per leadership finisce per premiare non chi sa far durare i sistemi, ma chi sa consumarli più velocemente", osserva.

Il libro estende questa riflessione ben oltre il mondo naturale, affrontando temi che spaziano dall'economia alla politica, dalla tecnologia fino al benessere mentale. L'obiettivo è offrire una chiave di lettura originale delle grandi crisi contemporanee, segnate da cambiamenti climatici, instabilità geopolitica e crescente concentrazione del potere.

"La logica della preda non è una celebrazione della debolezza. È una teoria della durata", conclude Tucci. "In tempi di crisi ecologica, instabilità politica e concentrazione del potere, la domanda decisiva non è chi domina oggi. È chi saprà continuare domani senza distruggere il mondo da cui dipende".

Pubblicato nella collana Bompiani Saggistica Italiana, "L'intelligenza delle prede" è un saggio che invita a rileggere il concetto di leadership attraverso la lente della scienza, suggerendo che il futuro potrebbe appartenere non ai più forti, ma a chi saprà costruire equilibri più sostenibili. (di Paolo Martini)