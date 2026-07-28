Dieci anni senza Anna Marchesini, il ricordo di un talento che ha segnato il teatro e la comicità italiana

Sono trascorsi dieci anni dalla morte di Anna Marchesini, attrice, autrice e interprete tra le più originali e amate dello spettacolo italiano. Scomparsa nel 2016, Marchesini ha lasciato un segno profondo nel teatro, nella televisione e nella comicità, distinguendosi per uno stile raffinato, intelligente e capace di coniugare ironia, sensibilità e straordinarie doti interpretative. In occasione del decennale della sua scomparsa arriva in libreria "Anna Marchesini. La voce e l'arte", biografia firmata da Nicola Lucchi con Mariangela Galotto e pubblicata da Bompiani (pagine 256, euro 18). Il volume ricostruisce il percorso umano e artistico dell'attrice attraverso testimonianze, ricordi e materiali raccolti anche grazie al contributo della sorella Teresa.

Il libro ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera: dagli anni di formazione all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico", dove emersero il suo talento e la sua sensibilità artistica, all'esperienza a Radio2 che diede vita allo storico Trio con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, destinato a diventare uno dei fenomeni più popolari della televisione italiana. Un percorso che la consacrò al grande pubblico senza mai allontanarla dal teatro, luogo nel quale continuò a esprimere con autenticità la propria ricerca artistica.

La biografia dedica ampio spazio anche agli ultimi anni della sua vita, quando, nonostante la malattia, Marchesini continuò a salire sul palcoscenico con determinazione, trasformando la fragilità fisica in una nuova forma di intensità espressiva. Una testimonianza della disciplina e della forza creativa che hanno contraddistinto tutta la sua esistenza. "Nella mia vita avrei costruito cattedrali di grazia e bellezza", scriveva Anna Marchesini. Una frase che sintetizza il suo modo di intendere l'arte e che accompagna il volume come dichiarazione di poetica e di vita. Il libro si propone come un omaggio a un'artista che ha saputo trasformare la comicità in uno strumento di osservazione della realtà, insegnando al pubblico che ridere di sé stessi può essere un esercizio di intelligenza e libertà. A dieci anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Anna Marchesini continua così a vivere attraverso la sua voce, i suoi personaggi e un'eredità artistica che resta tra le più significative della cultura italiana contemporanea.