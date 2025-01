Domani a Fondazione Cini di Venezia conclusione Seminario di Scuola Librai Umberto e Elisabetta Mauri

Domani 31 gennaio, a Venezia, alla Fondazione Giorgio Cini, si concluderà il 42esimo Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, annuale appuntamento che coinvolge editori e librai italiani e internazionali, organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri con il contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Librai Italiani e il Centro per il Libro e la Lettura.

La Giornata conclusiva, a cura di Stefano Mauri, è condotta da Giovanna Zucconi: avrà come titolo 'Il libro tra eternità e cambiamento' e potrà essere seguita in collegamento zoom, previa registrazione all’indirizzo https://qrco.de/uem42.

Il Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri è, da sempre, un importante momento di confronto sul mondo del libro, in cui si prendono in esame i diversi aspetti e le criticità proprie di un’attività fondamentale per la diffusione della cultura come quella delle librerie: gestione, organizzazione, distribuzione, commercializzazione e promozione. Un laboratorio, dunque, in cui si vuole progettare, discutere, conoscere le dinamiche di un mondo complesso ma sempre vitale che ha al suo centro il libro. (segue)

Il fitto programma dell'ultima giornata: dal mercato del libro ai premi

Apriranno i lavori alle 9.30 Stefano Mauri (vicepresidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri) e Alberto Ottieri (presidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri); Ottieri introdurrà e coordinerà gli 'Scenari economici di mercato'; seguiranno gli interventi Proiezioni per il 2025: dove va la spesa delle famiglie italiane? di Angelo Tantazzi (Prometeia) e Il mercato del libro in Italia di Innocenzo Cipolletta (Aie – Associazione Italiana Editori). In quest’occasione verranno presentati i dati Aie del mercato del libro italiano 2024.

Alle 10.15 Stefano Mauri e Alberto Ottieri ricorderanno Luciano Mauri, fondatore della Scuola per Librai, nel ventennale della sua scomparsa. In seguito, saranno consegnati i due premi dell’anno: il diciannovesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, assegnato al libraio Vittorio Graziani della Libreria Centofiori di Milano, e la sesta Borsa di lavoro Nick Perren alla libraia Chiara Condò della libreria Il Pensiero Meridiano di Tropea.

Si terrà poi alle 11 la tavola rotonda con protagonisti dei cinque maggiori Paesi dell’Europa sul tema 'Costanti e variabili del mestiere di editore', coordinata da Stefano Mauri e moderata da Porter Anderson (Publishing Perspectives), cui parteciperanno Jesús Badenes (Grupo Planeta), Véronique Cardi (Editions JC Lattès), Sonia Draga (Sonia Draga Publishing House), Felicitas von Lovenberg (Piper Verlag). Alle 12.30 l’intervento conclusivo dello storico e autore Alessandro Barbero, dal titolo 'Avventure di stampatori tra Firenze e Venezia nel Rinascimento', a cui seguiranno i saluti di chiusura del Seminario di Stefano Mauri e Alberto Ottieri.