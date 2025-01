Fontana: “Servono più esperti STEM, troppo pochi giovani italiani che scelgono queste materie”

“Viviamo in un'epoca di evoluzioni che influenzano le nostre abitudini e il nostro modo di lavorare, per questo è necessario avere esperti di materie STEM. In Italia sono ancora pochi i giovani che si orientano in questa direzione e questo indebolisce le nostre imprese e il sistema produttivo nel suo complesso.” Ha detto Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, durante il convegno “Materie STEM: le professioni del futuro” a Montecitorio, dove è stata inaugurata la mostra fotografica di Fondazione Bracco “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” nel prestigioso Corridoio dei Busti della Camera dei deputati.