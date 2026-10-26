circle x black
Cerca nel sito
 

Francesco Musolino indaga il 'Ghosting', l'amore e le relazioni nell'era dei social

sponsor

Nel saggio in uscita il 30 ottobre con Rubbettino, l'autore analizza il paradosso della società di oggi in cui "non si può davvero scomparire quando si rimane sempre visibili".

Francesco Musolino indaga il 'Ghosting', l'amore e le relazioni nell'era dei social
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 14.52
Carlo Roma
LETTURA: 2 minuti

Un tempo la fine di una relazione aveva "forme riconoscibili". Poteva arrivare "con una lite, una confessione". Arrivava sempre con un gesto chiaro, definito. Oggi, invece, molte cose nelle relazioni hanno preso una piega diversa. Un cambio di scenario di cui si occupa il giornalista e scrittore Francesco Musolino nel saggio 'Ghosting. Amore, silenzio e dipendenza nelle relazioni online', in uscita il 30 ottobre con Rubbettino . "Spesso - scrive Musolino nell'introduzione del suo saggio, il primo che in Italia si concentra su questo tema - non accade nulla di così netto. Nessuna frase decisiva. Nessuna vera uscita di scena. L’altro non c’è, eppure non scompare del tutto. Non parla, ma continua a esistere davanti ai nostri occhi. Non risponde, ma può visualizzare". Un'uscita di scena inedita, insomma, che si sta imponendo con sempre maggiore forza. Per secoli e secoli, scrive nell'introduzione Musolino, da poco anche psicologo, "il dolore aveva una sua grammatica. Si soffriva, certo, ma accadeva dentro uno scenario. C’era un prima e un dopo. Un evento identificabile. Potevamo dirci: 'È successo lì, è finita, ho sentito quelle parole'. Oggi, spesso, non accade nulla di così netto. Nessuna frase decisiva. Nessuna vera uscita di scena. L’altro non c’è, eppure non scompare del tutto. Non parla, ma continua a esistere davanti ai nostri occhi. Non risponde, ma può visualizzare. Non scrive, ma appare nel flusso delle storie. La relazione si ritrae, evapora, entra in una zona ambigua in cui il legame non è attivo ma nemmeno del tutto concluso. In questo spazio sospeso si colloca una parte decisiva della sofferenza contemporanea".

Un fenomeno nuovo, frutto soprattutto dell'invasione delle nuove tecnologie che stanno rivoluzionando il gioco delle relazioni tra le persone. Un fenomeno che risponde al nome di "ghosting. Il termine deriva dall’inglese ghost, fantasma, e indica la scomparsa unilaterale da una relazione attraverso l’interruzione della comunicazione, senza spiegazione e senza chiusura. Ma la sua forza non sta soltanto nella sparizione, piuttosto nel paradosso che la rende possibile, perché non si può davvero scomparire quando si rimane sempre visibili", osserva Musolino. Questo perché, ricorda l'autore, nell'era dei social chi fugge dà prova comunque della sua presenza, aggiornando il suo profilo, pubblicando fotografie e mettendo like.

Musolino esplora quindi un fenomeno che si lega alle nuove dipendenze emotive dell’era iperconnessa intrecciando psicologia, neuroscienze, letteratura, cinema e cultura pop. Un viaggio nelle fragilità e nei desideri che ci rendono umani, per comprendere cosa si nasconde dietro le assenze e imparare a non restarne prigionieri. Questo perché il ghosting è uno specchio di un nuovo modo di amare, aspettare e cercare riconoscimento nel mondo contemporaneo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza