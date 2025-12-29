"Giallo Dante", al via concorso di narrativa ispirato al poeta

Un premio di narrativa per avvicinarsi alla Divina Commedia da una prospettiva inedita, quella del giallo e del poliziesco. Nell’ambito del festival "Prospettiva Dante", promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, prende forma un nuovo concorso letterario aperto a tutti, 'Giallo Dante', dedicato a racconti che abbiano come protagonista il grande poeta o che siano ambientati nel suo universo storico e culturale: nei personaggi, nello sfondo storico, nei riferimenti alla storia della diffusione della Commedia.

Il festival, in programma quest’anno dal 16 al 20 settembre, propone come di consueto iniziative innovative per rileggere l’opera del 'padre della lingua italiana'. Tra queste, il nuovo bando punta a suggerire un approccio narrativo diverso alla figura di Dante, le cui spoglie riposano proprio a Ravenna, città che storicamente ne custodisce e diffonde il mito. I partecipanti al concorso letterario sono chiamati a presentare un racconto giallo-poliziesco ispirato al poeta, ai personaggi, allo sfondo storico o alla storia della diffusione della Commedia. Gli elaborati dovranno pervenire via email (a giallodante@prospettivadante.it) entro il 31 marzo 2026.

La premiazione si terrà nel corso della prossima edizione del festival. La giuria sarà presieduta dallo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo e composta da Nicoletta Maraschio, presidente onoraria dell’Accademia della Crusca, Domenico De Martino, direttore di Prospettiva Dante, gli scrittori Marco Vichi e Roberto Riccardi, Nevio Galeati, direttore del festival GialloLuna NeroNotte di Ravenna, e Federica Angelini, giornalista e traduttrice. Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati: 1.000 euro al vincitore, 500 euro al secondo e al terzo. I racconti dei dieci finalisti saranno inoltre raccolti in un’antologia che verrà pubblicata per l’occasione in una collana editoriale dedicata. Accanto alla giuria finale opererà una giuria di selezione nazionale, composta da insegnanti di discipline letterarie provenienti da tutta Italia, incaricati di individuare i finalisti. La valutazione avverrà in forma anonima in tutte le fasi, a garanzia della massima trasparenza. Il coinvolgimento di docenti e scuole, spiegano gli organizzatori, mira a offrire un ulteriore strumento di avvicinamento all’opera di Dante, pensato in particolare per studentesse e studenti, sia come lettori sia come autori.