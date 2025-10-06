Giovanni Floris torna in libreria con 'Asini che volano': sabato la presentazione con Ferilli e Veltroni

E' un 'Elogio degli italiani tra cinema e realtà', come recita il sottotitolo, il nuovo libro del giornalista e conduttore Giovanni Floris 'Asini che volano', edito da Solferino. Il volume verrà presentato sabato 11 ottobre, alle 17, alla Casa Museo Alberto Sordi, in via Claudio Marcello, a Roma. Dopo i saluti introduttivi di Gianni Faralli e di Laura Del Santo, l'autore dialogherà con Sabrina Ferilli e Walter Veltroni, in un dialogo moderato da Laura Gobbetti. Per ragioni di capienza è necessario prenotare.