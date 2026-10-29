Giunti al Punto è Miglior Insegna 2027 nella categoria Librerie

Basato su un’indagine Ipsos, premia la qualità dei prodotti, la disponibilità del personale e la bellezza dei negozi, confermando il legame tra la catena libraria e i suoi clienti

Giunti al Punto vince, nella categoria “Librerie”, il riconoscimento Miglior Insegna 2027 di 'Largo Consumo'. La premiazione si è tenuta nella location milanese dell’Enterprise Hotel. Il premio, ritirato dalla Chief Sales Officer di Giunti al Punto, Irene Gargano, è frutto di un’indagine su larga scala promossa dallo storico mensile di economia e realizzata da Ipsos, grazie al contributo di una retail community ampia e supportata da un gran numero di associazioni di categoria. Migliaia sono state le interviste realizzate per l’occasione con i clienti, molteplici i parametri di valutazione dell’esperienza d’acquisto proposti. Tra gli items segnalati dai consumatori: al numero uno la qualità dei prodotti offerti da Giunti al Punto, poi la disponibilità del personale quindi la bellezza dei negozi.

Giunti al Punto è dunque, per il 2027, l’insegna più amata dai consumatori nel suo segmento di mercato. I dati della ricerca mostrano chiaramente che le insegne vincitrici – tra cui spiccano marchi di primo livello– sono quelle che non solo garantiscono un’esperienza d’acquisto gratificante, ma soprattutto che coinvolgono i consumatori nell’ambito emotivo, con una comunicazione ispirata a un linguaggio chiaro e semplice, con una capacità di relazione davvero fuori dal comune.

Soddisfazione da parte dell’editore fiorentino e dai vertici della catena di librerie per un riconoscimento tanto prestigioso che certifica la bontà del lavoro delle libraie e dei librai con i consumatori. "La sfida si rinnova sempre -spiega una nota stampa del Gruppo editoriale Giunti - Se Migliore Insegna è un punto d’arrivo per valutare il sentiment del settore retail italiano, lunga è la strada da percorrere: sulla sostenibilità, sulla personalizzazione delle esperienze d’acquisto in libreria, per esempio. Alla luce di innovazione e attenzione al cliente che restano stelle polari per continuare a vivere appieno, nel nostro tempo, il complesso mestiere di libraio".