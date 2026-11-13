Raccontare i dodici apostoli come ragazzi comuni, attraversati dai dubbi, dalle paure e dagli slanci tipici dell'adolescenza e non come le figure ieratiche consegnate dall'iconografia alla storia. È la scommessa narrativa de 'I Dodici. I ragazzi che divennero gli apostoli di Gesù' (Edizioni Minerva), il romanzo scritto a quattro mani da Tiziana Lupi e Marcello Giannotti, impreziosito dalla prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi. Intrecciando il rigoroso rispetto delle parole evangeliche di Gesù con una ricostruzione verosimile della quotidianità e dei sentimenti dei suoi seguaci, il libro offre una chiave di lettura contemporanea sul valore della fiducia, sul coraggio di andare controcorrente e sul dialogo tra adulti e nuove generazioni.

Un sodalizio letterario nato dall'interesse condiviso per il mondo giovanile da due firme note del giornalismo e della comunicazione. Tiziana Lupi, giornalista e autrice televisiva (tra le altre cose per Don Matteo), ha firmato diversi volumi a tema religioso e storico, tra cui la prima biografia illustrata di Papa Francesco e la curatela del libro 'La mia idea di arte'. Marcello Giannotti, giornalista e saggista, dopo quindici anni all’Adnkronos, ha diretto la comunicazione di Rai e Cinecittà, lavorato al fianco di artisti come Adriano Celentano, Andrea Bocelli e Gianna Nannini e seguito grandi fenomeni televisivi come Sanremo, X Factor e Amici. Un percorso solo in apparenza lontano dalle atmosfere del romanzo, ma da sempre attraversato dall’attenzione per le nuove generazioni, cui ha dedicato diversi saggi, tra cui una storia degli adolescenti italiani e una dei ragazzi del Risorgimento. In questa intervista all’Adnkronos, Tiziana Lupi racconta la genesi e il senso di un'opera che vuole parlare ai giovani d'oggi ma anche agli adulti che con loro si confrontano.

I dodici apostoli sono tra i personaggi più conosciuti della storia, eppure sappiamo pochissimo di chi fossero davvero. Da dove nasce l'idea di raccontarli prima che diventassero santi?

"Proprio da questa considerazione, di loro sappiamo davvero poco: i nomi, qualche mestiere e poco altro. Non conosciamo nemmeno con certezza la loro età: qualcuno dice che, chiamando Gesù 'Maestro', dovevano essere molto più giovani di lui; qualcun altro ipotizza che fossero più grandi. Abbiamo voluto provare a immaginarli nel modo più verosimile possibile, a partire dalle poche informazioni che si trovano nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli. E li abbiamo immaginati ragazzi, giovani come i loro coetanei di tutti i tempi, con il coraggio, le paure, le fragilità, le incertezze e gli slanci che sono propri di quell’età".

Con Marcello Giannotti vi conoscete per crocevia professionali da decenni ma non avevate mai scritto niente insieme: come vi siete incontrati sulla strada dei Dodici?

"Abbiamo scoperto di avere, tra gli interessi in comune, quello per il tema dell’adolescenza. Poiché entrambi scriviamo, e abbiamo già scritto dei libri, è bastato un semplice incontro davanti a un caffè per decidere di buttarci in questa avventura".

Nel vostro romanzo i Dodici sono soprattutto ragazzi. Quanto conta la loro giovinezza per comprendere l'entusiasmo, il coraggio, ma anche le paure e le contraddizioni con cui decidono di seguire Gesù?

"È fondamentale. Quei dodici hanno scelto di seguire senza esitazione un uomo che non gli prometteva nulla. O, meglio, gli prometteva la vita eterna, un concetto difficile da comprendere oggi, figuriamoci duemila anni fa. Per compiere una scelta del genere ci vogliono coraggio, entusiasmo e quel pizzico di incoscienza che sono propri della giovinezza".

Perché Gesù sceglie proprio loro? Persone comuni, senza particolari qualità o preparazione, alcune persino difficili da immaginare insieme. Che cosa vi ha colpito di questa scelta?

"Li ha scelti così umanamente fragili per mostrarci che non servono carismi speciali per diffondere la sua Parola, quella è opera della grazia di Dio. E, anche, che per essere chiamati basta aprire il proprio cuore. In questo senso, quei dodici ragazzi rappresentano tutti noi e ciascuno può identificarsi in loro".

Avete scelto la forma del romanzo, non quella del saggio storico o religioso. Come avete lavorato per rispettare il racconto evangelico e, nello stesso tempo, immaginare sentimenti, dialoghi e rapporti personali dei protagonisti?

"Il racconto evangelico è stato il filo conduttore, la base su cui, con una buona dose di fantasia 'verosimile', abbiamo costruito il nostro racconto. Le parole che pronuncia Gesù sono quelle che leggiamo nei Vangeli, non abbiamo aggiunto nulla; quelle degli apostoli sono anche quelle che abbiamo provato a immaginare. La chiave è stata vederli semplicemente come ragazzi, un po’ come se fossero i nostri figli".

Pietro, Tommaso, Matteo, Giuda: nel libro emergono personalità molto diverse. Quale personaggio vi ha sorpreso di più durante la scrittura? E quale è stato il più difficile da raccontare?

"Ciascuno a suo modo, sono tutti sorprendenti come sanno esserlo i ragazzi di tutti i tempi. Il più difficile da raccontare, forse, è stato Giuda Iscariota perché non abbiamo voluto fare il classico ritratto del traditore. In lui c’è molto di più di quel bacio che è diventato quasi un modo di dire".

Come avete affrontato la storia di Giuda senza cercare di giustificarlo né di condannarlo in partenza?

"Lo abbiamo immaginato inizialmente come gli altri, forse solo un po’ più diffidente per i rapporti complicati che aveva con la famiglia. A un certo punto della storia diventa quello che sbaglia. O, meglio, quello che sbaglia più degli altri perché anche i suoi compagni commettono errori. Pensiamo solo al triplice rinnegamento di Pietro. Giuda, però, arriva a tradire Gesù. Il suo pentimento, quando si rende conto di ciò che ha fatto ma, soprattutto, quando Gesù lo chiama 'amico' nonostante tutto, è qualcosa di profondamente umano".

Nel libro il tema della fiducia è portante. Gesù affida una missione straordinaria a ragazzi inesperti, impulsivi e spesso fragili. È una storia che può dire qualcosa anche al rapporto tra adulti e giovani di oggi?

"Assolutamente sì. L’inesperienza e la fragilità dei giovani sono fonte di diffidenza per gli adulti. Gesù, attraverso i Dodici, ci dimostra esattamente il contrario. Il coraggio e l’entusiasmo dei ragazzi sono qualità che possono muovere il mondo".

Avete scelto un narratore particolare, un ragazzo che osserva da vicino il gruppo e la cui identità si chiarisce soltanto nel corso del racconto. Perché questa soluzione narrativa? Che cosa vi permetteva di raccontare?

"È l’espediente che ci ha consentito di raccontare il gruppo dei Dodici quasi dall’interno: un ragazzo poco più giovane di loro che li segue passo passo e, man mano, ci racconta quello che dicono e quello che fanno. Una sorta di cronista ante litteram. In più crea un po’ di sana curiosità intorno alla sua identità che sarà una sorpresa per chi leggerà il libro".

Il cardinale Matteo Maria Zuppi ha scritto la prefazione al romanzo. Come è nato il suo coinvolgimento? Che significato ha avuto per voi il suo sguardo su una storia che prova a restituire agli apostoli la loro dimensione più umana?

"Il cardinale Zuppi ci è sembrato fin da subito la persona più adatta a introdurre i lettori nella storia che stavamo raccontando. Anche recentemente si è soffermato sull’importanza di parlare con i giovani, di ascoltarli, di non lasciarli soli nelle loro fragilità e nelle loro paure. Le pagine che, con grande generosità, ha scritto per noi ci hanno confermato che quella dei Dodici era una storia che andava raccontata proprio con quella chiave di lettura".

Il romanzo racconta ragazzi che lasciano le proprie certezze per seguire qualcuno senza sapere dove li porterà. Al di là della dimensione religiosa, che cosa sperate possa trovare in questa storia un lettore giovane di oggi?

"La forza di seguire le proprie idee anche se questo significa andare controcorrente e il coraggio di fidarsi di chi merita fiducia perché da soli non si va da nessuna parte". (di Antonella Nesi)