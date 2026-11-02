Dal 4 novembre in libreria il libro con prefazione di Matteo Maria Zuppi che esplora l'umanità dei protagonisti del Vangelo attraverso uno sguardo originale e contemporaneo. Il racconto intreccia fonti evangeliche e narrativa per riportare al centro le vite, le paure e le speranze dei giovani chiamati a seguire il Nazareno.

Arriverà in libreria il 4 novembre per Edizioni Minerva 'I Dodici. I ragazzi che divennero gli apostoli di Gesù', il nuovo romanzo firmato da Marcello Giannotti e Tiziana Lupi con prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi. Un volume di 230 pagine che sceglie di raccontare una delle storie più conosciute della tradizione cristiana da una prospettiva insolita: quella dell'umanità dei dodici apostoli prima che diventassero figure centrali del Vangelo.

Il libro parte da alcune domande semplici e insieme decisive: chi erano gli apostoli prima dell'incontro con Gesù? Quali sogni, paure e aspirazioni accompagnavano le loro vite? E cosa spinse un gruppo di giovani uomini ad abbandonare ogni certezza per seguire un uomo di Nazareth?

Pescatori, un esattore delle tasse, un rivoluzionario: uomini provenienti dagli angoli più diversi della Galilea e accomunati da esistenze ordinarie, segnate dal lavoro e dall'incertezza del futuro. Nel romanzo di Giannotti e Lupi non appaiono come figure già consegnate alla storia e alla santità, ma come ragazzi alle prese con dubbi, entusiasmi, incomprensioni e scelte difficili.

A guidare il racconto è un giovane osservatore che incontra gli apostoli, ne segue il cammino e ne condivide emozioni e fragilità. La sua identità verrà rivelata soltanto dopo la morte di Gesù. Attraverso il suo sguardo emergono un Pietro impulsivo e spesso scettico, un Andrea curioso e determinato e gli altri futuri apostoli con le loro differenti personalità. A unirli non sono qualità eccezionali o una particolare preparazione religiosa, ma la fiducia riposta in un uomo che non promette ricchezza o potere e chiede semplicemente di seguirlo.

Gli autori intrecciano le fonti evangeliche con l'invenzione narrativa, immaginando dialoghi, pensieri e situazioni quotidiane che restituiscono una dimensione più vicina e contemporanea ai protagonisti. Una scelta che punta ad avvicinare anche i lettori meno familiari con i testi sacri e, in particolare, i più giovani, chiamati a riconoscersi nelle inquietudini e nelle domande dei personaggi.

Un elemento distintivo del progetto è la decisione di mantenere inalterate le parole attribuite a Gesù, riportando esclusivamente quelle presenti nei Vangeli senza aggiunte o reinterpretazioni. Un aspetto sottolineato anche dal cardinale Zuppi nella prefazione, dove definisce il volume "prezioso, delicato, umano, intenso" e ne evidenzia la capacità di immaginare sentimenti e reazioni delle persone incontrate da Gesù senza alterarne il messaggio.

Marcello Giannotti, giornalista ed esperto di comunicazione, è stato direttore della Comunicazione Rai e di Cinecittà e autore di numerosi volumi dedicati alla musica, alla cultura giovanile e alla storia del Festival di Sanremo. Tiziana Lupi, giornalista e autrice televisiva, ha lavorato per Rai e Mediaset, ha collaborato alla serie 'Don Matteo' e firmato libri e documentari dedicati a papa Francesco, all'arte e alla divulgazione religiosa.

Con 'I Dodici', i due autori propongono un racconto che guarda agli apostoli non come icone lontane, ma come giovani uomini chiamati a confrontarsi con una scelta destinata a cambiare la loro vita e la storia.