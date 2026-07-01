'Il Club dei Piedi Buoni', il calcio diventa un gioco tra quiz, ricordi e sfide

Da Pardo e Colacinino il primo libro di enigmistica dedicato agli appassionati di calcio: un viaggio tra aneddoti, campioni e curiosità per tifosi di tutte le età

Il calcio si racconta anche attraverso quiz, enigmi e ricordi. Nasce da questa idea "Il Club dei Piedi Buoni", il nuovo volume firmato da Pierluigi Pardo e Ivan Colacino per Magazzini Salani (pagine 96, euro 14,90). Per la prima volta insieme in un progetto editoriale, il celebre telecronista e il noto autore e imitatore propongono un libro che unisce intrattenimento, memoria sportiva e cultura calcistica. Il volume raccoglie sfide, rompicapi, citazioni storiche, maglie da riconoscere, soprannomi leggendari, vecchie schedine da decifrare e curiosità pensate per mettere alla prova anche i tifosi più preparati.

"Il calcio, nonostante tutto, resta uno dei linguaggi più universali che conosciamo", afferma Pierluigi Pardo. "Un racconto capace di unire generazioni diverse, culture lontane, persone che magari non condividono nulla, tranne i novanta minuti col fiato sospeso a tifare per la propria squadra del cuore. E proprio da questa scintilla nasce 'Il Club dei Piedi Buoni'- Riscoprire campioni, partite e aneddoti non serve solo a esercitare la memoria o mettere alla prova la cultura calcistica: significa ricordarci chi siamo stati e, in fondo, chi siamo ancora oggi". Pensato per essere sfogliato durante l'intervallo di una partita, in spiaggia con gli amici o nelle serate trascorse a discutere di episodi arbitrali e gol memorabili, "Il Club dei Piedi Buoni" si presenta come un punto d'incontro per gli appassionati di tutte le età, dove il calcio diventa occasione di gioco, confronto e condivisione.

Con la voce di Pierluigi Pardo e l'ironia di Ivan Colacino, il libro punta a trasformare la passione per il pallone in un'esperienza partecipativa, capace di coinvolgere tanto gli esperti quanto i semplici curiosi. (di Paolo Martini)