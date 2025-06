Il mistero corre sulla 106 Ionica, Stefano Sofi firma 'Nessuno lo deve sapere'

La scomparsa del cuoco di origini albanesi Ciccio dà il via ad un'indagine affidata all’investigatore privato Michele Cardini: un mistero che coinvolge un paese e un lembo di terra che guarda il mare. Una sparizione sospetta che ben presto si trasforma in un caso apparentemente irrisolvibile.

Un mistero che coinvolge un paese e un lembo di terra che guarda il mare. Una sparizione sospetta che ben presto si trasforma in un caso apparentemente irrisolvibile. Il tutto sullo sfondo della Statale 106 Ionica, la lunga arteria che da Reggio Calabria corre fino a Taranto. E' questo il filo conduttore di 'Nessuno lo deve sapere', il noir scritto dal giornalista Stefano Sofi e pubblicato da Affiori, casa editrice indipendente romana - marchio di Giulio Perrone Editore - creata per sostenere e dare risalto ad autrici e autori esordienti ed emergenti.

Costa ionica. Lo scirocco imperversa togliendo il fiato. In questo clima sospeso, dunque, scompare nel nulla il cuoco di origine albanese Ciccio. Il boss del luogo, per il quale lavorava Ciccio prima di scomparire e che tutti chiamano 'l’ingegnere', non chiama la polizia. Teme che gli agenti si interessino troppo dei suoi affari e delle sue attività. Per questo motivo si rivolge all'investigatore privato Michele Cardini affidandogli l'incarico di ritrovare il suo dipendente. Per Michele non è un'indagine facile. Con l’aiuto del suo amico Rocco, si rende subito conto che è necessario allargare il raggio delle indagini. La scomparsa di Ciccio nasconde un segreto che tocca un intero paese. Un mondo attraversato dalla 106 Ionica, teatro di sparizioni e di incontri, di vite che si infrangono violentemente e di nuove storie appena iniziate.

Stefano Sofi, originario di Reggio Calabria, vive a Roma da oltre quarant’anni. Laureato in Scienze Politiche, è giornalista professionista. Ha scritto il libretto di Fantamusicasia, opera classica musicale per bambini di M. Galeati rappresentata all’Auditorium di Roma con la voce recitante di Milena Vukotic. Ha pubblicato la raccolta di versi 'Visioni Ioniche' e ha rappresentato in teatro la sua pièce 'Sud, manutenzione della nostalgia'.