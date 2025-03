Il poeta Stefano Del Bianco vince il Premio Umberto Saba

E' il poeta Stefano Dal Bianco, per la raccolta "Paradiso" (Garzanti 2024), il vincitore della quinta edizione del Premio Umberto Saba Poesia, promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste con il Museo Lets - Letteratura di Trieste, a cura di Fondazione Pordenonelegge.it.

La giuria, presieduta da Claudio Grisancich e composta da Franca Mancinelli, Antonio Riccardi, Gian Mario Villalta e Roberto Galaverni, con verdetto unanime afferma che "Paradiso" è "un libro in cui si realizza quel percorso di una generazione della poesia italiana contemporanea, che Giovanni Raboni qualche decennio fa aveva indicato - esortando i giovani di allora, fra i quali anche il vincitore di oggi - con l'espressione 'Più forma, più senso'. Troviamo, infatti, nell'opera di Stefano Dal Bianco un equilibro raro del verso in un libro ben incentrato su un tema dominante". Secondo le motivazioni, "Paradiso" è "un libro stagionale, in un certo senso, come stagionali sono stati molti libri rilevanti della poesia moderna, da Gabriele d'Annunzio ad Andrea Zanzotto. Si tratta però di una stagione spettrale, per molti aspetti, quella del Covid. Ma anche dell'attesa, dell'avvento di un tempo successivo, che porta con sé la speranza di un nuovo diverso patto tra l’uomo e tutti i viventi".

La cerimonia di consegna del Premio Umberto Saba Poesia 2025 è in programma venerdì 21 marzo, Giornata mondiale della poesia, alle ore 18 negli spazi del Museo Lets - Letteratura di Trieste (piazza Hortis 4). Il Premio Saba Poesia è andato nella prima edizione 2021 a Umberto Piersanti, nella sua seconda edizione 2022 a Milo De Angelis, nel 2023 a Vivian Lamarque e nel 2024 ad Antonella Anedda.

"Lets e Premio Saba è uno splendido binomio - spiega l'assessore alle Politiche dell'educazione e della famiglia del Comune di Trieste, Maurizio De Blasio - Da sempre la poesia rappresenta, per le emozioni che sa suscitare e per le riflessioni che ispira nel lettore, uno strumento prezioso e al tempo stesso un segnale di crescita e di progresso".

"Un Premio - aggiunge la vicesindaca Serena Tonel - fortemente voluto dalla città di Trieste assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, per omaggiare un grande concittadino quale è stato il poeta Umberto Saba, richiamando l’attualità del ruolo ispiratore che Trieste ha per la produzione letteraria contemporanea. Vogliamo rivolgerci soprattutto alle nuove generazioni, affinchè possano coltivare il proprio senso critico e di analisi".

Proprio alle giovani generazioni è rivolto l'evento di sabato 22 marzo, alle 10.30 sempre negli spazi di Lets: Stefano Dal Bianco sarà protagonista di un laboratorio poetico aperto alla cittadinanza sul tema "La voce e il verso. La metrica che non sai di conoscere".

(di Paolo Martini)