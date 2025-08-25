Il tema del superfluo nella mostra 'L'utilità dell'inutile', ispirata a Nuccio Ordine, filosofo e storico della letteratura

Dal 29 al 31 agosto si svolgerà a Lucca la sesta edizione di Immagina Festival, il festival dell’inutile, una rassegna internazionale dedicata all’editoria visiva e alle arti illustrate, ispirata quest’anno al pensiero del filosofo e storico della letteratura Nuccio Ordine (mai così azzeccato, come nel suo caso, il detto nomen omen) e al suo saggio "L’utilità dell’inutile". Ordine è stato anche saggista e critico letterario, docente di letteratura italiana presso l'Università della Calabria, tra i massimi studiosi del Rinascimento e di Giordano Bruno. "Abbiamo bisogno dell’inutile come abbiamo bisogno per vivere delle funzioni vitali essenziali", ribadiva lo studioso nato a Diamante in Calabria nel 1958 e scomparso nel 2023.

La mostra - spiegano gli organizzatori - "è un invito a riscoprire tutto ciò che non produce profitto immediato, ma che rende la vita più ricca di senso: "L’inutile non è uno slogan, ma un invito a ritrovare senso e bellezza nelle cose che contano davvero". Saranno proposti oltre 140 libri illustrati, fotografici, titoli rari e autoproduzioni di collettivi indipendenti provenienti da ogni parte del mondo. I partecipanti potranno visitarla liberamente o con visite guidate gratuite.

Ospite d’onore e figura centrale della kermesse sarà l’illustratrice Noemi Vola, protagonista di un laboratorio formativo con Omar Cheikh, di una performance di live printing con il sound designer Alessio Vanni, e anche della presentazione del suo libro "Sei inutile ma non piangere". Tra gli altri eventi ci sarà anche la proiezione del docufilm "Grand Theft Hamlet", girato direttamente dal videogioco GTA. (segue)

L'omaggio a Nuccio Ordine, filosofo e storico, saggista e critico letterario

Mentre i laboratori interattivi dell’associazione Ginkgo daranno vita a "L’ufficio degli oggetti smarriti" e "Roi de Coupe", progetto editoriale dell’artista Roberto Fassone, concepito con lo scopo di farci ritrovare cose importanti che abbiamo dimenticato, come l’immaginazione e la bellezza.

La Bibliobike della biblioteca Agorà si occuperà di portare romanzi e saggi legati al tema dell’inutile. Quest’ultima è l’organizzatrice del Festival insieme a Associazione immagina ODV, gruppo di volontari appassionati a storie illustrate, supportati dal Comune di Lucca, Fondazione di cassa di risparmio di Lucca e Consiglio regionale della Toscana. (Rossella Guadagnini)