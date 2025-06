"In faccia ai maligni e ai superbi", al via SalernoLetteratura

"Letteratura come contropotere" in scena alla tredicesima edizione del festival letterario in programma dal 14 al 21 giugno

"In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere". E' questo il titolo scelto per la tredicesima edizione di 'SalernoLetteratura', curata da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola per la Sezione Ragazzi, in programma dal 14 al 21 giugno. La prolusione del festival, il 14 giugno, è affidata a Melania G. Mazzucco, una delle maggiori narratrici italiane, autrice di romanzi come 'Vita' (Premio Strega), 'L’architettrice' e 'Silenzio', che dialogherà il giorno successivo con lo scrittore austriaco Christoph Ransmayr, un maestro del romanzo europeo.

Sulla letteratura come contropotere in un’epoca di grandi e drammatiche trasformazioni interverranno, in due diversi incontri, l’autrice palestinese Adania Shibli (21 giugno) e l’autore israeliano Roy Chen (14 giugno), l’americano Stephen Markley (16 giugno), che con Diluvio ha scritto il grande romanzo sulla crisi climatica, lo scrittore e giornalista algerino Kamel Daoud (18 giugno), la scrittrice ucraina Elena Kostioukovitch (20 giugno). Stefano Massini porterà a Salerno il suo romanzo su Trump, Donald (Einaudi), e nel giorno di chiusura del festival, Roberto Andò, regista e scrittore, il suo romanzo Il coccodrillo di Palermo.

Di potere, poteri e contropoteri – nella sezione “Sguardi sul mondo attuale” – tra attualità, passato, geopolitica, informazione e immaginario mediatico parleranno fra gli altri Adriano Sofri, Michele Ciliberto, Renata Pepicelli, Antonio Nicita, Gianfranco Pasquino, Carlo Galli, Aldo Schiavone, Guido Vitiello. Il filosofo giapponese Kohei Saito porta a Salerno la sua riflessione sul capitale nell’Antropocene. Nel drappello delle autrici e degli autori di narrativa, portano a Salerno Letteratura i loro nuovi romanzi, tra gli altri, Giancarlo De Cataldo, Edoardo Albinati, Roberta Recchia, Fabio Geda, Romana Petri, Diego Marani, Claudio Piersanti, Licia Troisi, Chiara Barzini, Andrea Pomella, Rosa Matteucci, Gabriele Pedullà, Gian Marco Griffi, Giulia Caminito, Gino Castaldo, e dall’estero Philippe Vilain e Daniela Dröscher.

Non solo. L'edizione 2025 avrà una nuova sezione, riprova ulteriore del dinamismo del festival: “Serata d’onore”. Saranno omaggiati: Thomas Mann, con il nostro più grande specialista e traduttore, Luca Crescenzi, e il contrappunto attoriale di Fausto Russo Alesi (fra i maggiori protagonisti della scena teatrale e cinematografica italiana, straordinario nei lavori recenti di Marco Bellocchio); Francis Scott Fitzgerald, con Sara Antonelli e le letture sceniche di Marianna Esposito; Alfred Döblin, con l'autrice della nuova traduzione di Berlin Alexanderplatz, Giusi Drago e Lorenzo Licciardi; Lou Andreas Salomé e Rainer Maria Rilke, con Susanna Mati e Ulderico Pomarici.

Ancora: un omaggio in abiti d’epoca a Jane Austen, con laboratorio-gioco per adulti; una rilettura delle Notti bianche di Fëdor Dostoevskij con Paolo Di Paolo nel giorno del solstizio d’estate e un percorso boccacciano/boccaccesco a cura di Flavia Aiello e infine in una lezione di Emanuele Trevi su Philip K. Dick. A tenere il filo con le grandi storie e figure del mondo greco-latino, Laura Pepe, Giovanni Brizzi, Massimo Osanna, Ivano Dionigi, grande latinista che in Magister riflette più largamente sull’istruzione e la formazione e su come la scuola sia una questione di maestri e non di ministri. Tra gli ospiti da segnalare anche Riccardo Falcinelli, specializzato in design editoriale.

Importante, anche quest'anno, la sezione dedicata al teatro. Due nomi in particolare: Andrea Pennacchi, che discuterà del suo romanzo e terrà una performance, Elena Bucci, attrice immensa che proporrà a Salerno un inedito, la sua Antologia personale, una scelta di brani che ripercorrono un'intera carriera, cominciata sotto la guida di Leo de Berardinis.

Nutrita anche la sezione Scienza, con nomi come quelli di Maria Rescigno, patologa generale e autorità mondiale indiscussa nella ricerca sul microbiota, Michela Matteoli, farmacologa e studiosa di neuroscienze, Alberto Mantovani, immunologo (in duo con lo storico del teatro, regista e direttore del Piccolo di Milano Claudio Longhi, con il quale ha scritto a quattro mani una Breve storia letteraria e artistica della medicina). I lettori e le lettrici saranno protagonisti di un momento molto particolare che ribalta la tradizionale dinamica dei festival: per una volta, chi legge è sul palco e gli scrittori restano in platea: nel giorno d’apertura, con 'La Setta dei Poeti Estinti', un talk imprevedibile e dinamico che è anche un esperimento innovativo. Riconfermata, visto il grande successo, la “Scuola di Lettura”: da Giuseppe Patota su Dante a Valeria Palumbo sulle grandi giornaliste italiane.

La poesia avrà un suo spazio più significativo con figure di primo piano come Vivian Lamarque e Elio Pecora. Concerti, spettacoli, performance originali e un’ampia sezione come sempre dedicata ai più giovani, che potranno seguire le occasioni mattutine della Summer School. La Graphic Novel avrà, tra gli altri, due protagonisti d'eccezione, Hope Larson (17 giugno), fumettista americana tra i best seller del New York Times, con una nuova opera per Tunuè e Zuzu che presenterà il suo nuovo lavoro per Coconino Press. Per i più piccoli focus sulla letteratura ambientale con un ampio parterre di ospiti tra cui Andrea Valente.

A SalernoLetteratura, come ogni anno, la tappa della cinquina del Premio Strega (20 giugno), la premiazione del Premio Salerno Libro d’Europa (19 giugno), dedicato ad autrici e autori europee under 40 (“Io sono l'abisso” di Lucie Faulerová, “Il cannibale” di Tom Hofland e “Cose vive” di Munir Hachemi) e il Premio Letteratura d'impresa in collaborazione con Confindustria e Italy Post (18 giugno).