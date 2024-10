In libreria 'Voarchadumia', romanzo alchemico di Carla Cace

E' in libreria da oggi 'Voarchadumia', opera prima della giornalista e storica dell'arte Carla Isabella Elena Cace, che promette di affascinare i lettori con un viaggio coinvolgente tra mistero, storia e alchimia. Questo avvincente romanzo, ambientato su due piani temporali — un'indefinita contemporaneità romana e il XVI secolo a Venezia — esplora il profondo legame tra passato e presente attraverso gli occhi di due protagoniste femminili: Isabella e Loredana Tron.

Isabella, attraverso le pagine di un diario, rivela alla nipote Lea le esperienze vissute tramite l’ipnosi regressiva, che la convincono di aver vissuto una vita precedente nei panni di una figura storica straordinaria: Loredana Tron, la prima donna a diventare Maestro di un ordine alchemico, la Voarchadumia, operante nella Venezia del XVI secolo. In parallelo, il romanzo segue le vicende della stessa Loredana Tron, un personaggio enigmatico e potente, la cui esistenza è intrecciata a figure realmente esistite, riti occulti, simboli nascosti nelle opere di Tiziano e Giorgione, esperimenti estremi e la devastante Peste Nera che colpì Venezia. Il finale riserva una rivelazione sorprendente, che riannoda i fili tra passato e presente.

Con una narrazione avvolgente, Voarchadumia (Idrovolante Edizioni) esplora l’universo segreto dell'alchimia, l'amore, il potere e l’eterna ricerca del significato profondo della vita. Il romanzo si distingue non solo per la ricchezza storica, ma anche per l’intreccio tra misticismo, arte e scienza, offrendo un’esperienza di lettura affascinante e senza tempo. Carla Isabella Elena Cace, giornalista, saggista e storica dell'arte, con questo libro conferma la sua passione per i misteri del passato, per l'arte, per Venezia, e la sua capacità di raccontare storie avvincenti che mescolano realtà e finzione. Voarchadumia è un romanzo che invita i lettori a riflettere sui grandi quesiti dell'esistenza umana, attraverso lo sguardo di due donne coraggiose e visionarie. Il volume è disponibile nelle librerie e negli store online a partire da oggi.