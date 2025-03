In Val d'Arda 'Illichiana 2025' con Capuozzo e Giordano

Torna tra marzo e aprile in Val d'Arda il ciclo di conferenze Illichiana, che quest'anno porterà a Castell'Arquato Toni Capuozzo, che martedì 11 marzo alle 21 presso la sala consiliare sarà protagonista dell'evento "Cos'è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi e agli adulti", e Mario Giordano, che venerdì 11 aprile alle 21 racconterà la sua inchiesta letteraria "Dinasty".

"L'intenzione di costruire serate destinate alla cittadinanza - si legge in una nota diffusa dal vicesindaco Umberto Boselli e del consigliere comunale delegato Manuel Oldani - per arricchire la cultura e il confronto a livello cittadino ci ha spinti ad ampliare l'offerta dell'evento Illichiana. Il 2025 pone la voglia della nostra amministrazione di coinvolgere ospiti al centro del dibattito culturale italiano per rendere Castell'Arquato polo attrattivo delle idee. Per questo avremo come ospiti Toni Capuozzo, con cui parleremo del dramma della guerra spiegata ai più giovani e agli adulti, e Mario Giordano che ci poterà tra le pagine della sua inchiesta letteraria in uscita a marzo".

"Castell'Arquato tra le pieghe della cultura - proseguono Boselli e Oldani - vuole diventare polo privilegiato per la presentazione di libri e per la creazione di momenti culturali che permettano ai cittadini di alimentare quello spirito critico fondamentale per costruire l'Italia di domani. Nello scenario della sala consiliare comunale daremo spazio, qui e nel futuro, a intellettuali, giornalisti e reporter capaci di stimolare gli arquatesi nel grande alveolo del pensiero".