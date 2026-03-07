Inaugurata a Roma la mostra 'Osservando la propria anima', di Young Signorino e Futura

Sarà visitabile da oggi fino al 16 marzo, presso la Gard Galleria Arte Roma Design, la bi- personale di Young Signorino e Futura 'Osservando La Propria Anima'. In mostra anche 'Sagome', una collettiva che ospita 12 artisti diversi per tecniche e stili utilizzati. In 'Osservando La propria Anima', Chiara Tisi, in arte 'Futura', e Paolo Caputo, in arte 'Young Signorino', condividono un percorso artistico e di vita nato dall’attrazione per il buio interiore, dal tormento dell’essere umano e dalla profondità del dolore. Le loro arti parlano la stessa lingua: esplorano emozioni intense, fragilità e introspezione, trasformando il dolore in esperienza condivisa. Nelle opere di Futura le tele evocano il concetto di buio, sofferenza e rinascita, mentre Young Signorino interpreta il tormento e l’emotività attraverso il proprio linguaggio visivo. Insieme vogliono far sentire le persone comprese, ricordando che nessuno è solo nel dolore e che tutti, in qualche modo, stiamo male. Le loro opere sono viste come una rinascita: un invito a sedersi nel buio, ad attraversarlo con consapevolezza, e a scorgere la luce che inevitabilmente emerge. La loro arte diventa così uno spazio di riflessione, empatia e trasformazione per chi osserva.

La collettiva 'Sagome' ha un significato polivalente che racchiude vari utilizzi. Estrapolato dal vocabolario Treccani il termine Sagoma indica diverse accezioni: Anticamente questo nome era dato al calibro usato da bombardieri e artiglieri, oggi indica: modello di carta, cartone, legno, metallo o altri materiali che serve come facsimile o come riferimento nelle costruzioni di architettura, mobili, carrozzerie, abbigliamento. Profilo di una persona, di un animale, di un volto o di un oggetto. Figura piatta, che rappresenta schematicamente un uomo in piedi, usata come bersaglio. Ma anche, persona stravagante, divertente ed estrosa. Questa capacità di contenere immagini diversificate rende questa parola utilizzabile per molte narrazioni artistiche, ed è proprio con la possibilità di spaziare in varie direzioni che Gard ha invitato gli artisti a confrontarsi per elaborare una mostra che contenga in sé delle variazioni sul tema. Le opere selezionate e allestite sono quelle di Maria Letizia Avato, Francesca Bianchi, Laura Casali, Federico Farnesi, Enrico Frusciante, Futura, Sonia Mazzoli, Giuseppe Mincuzzi, Alessandra Morricone, Gruppo Pavlovsky, Valeria Piro, Irene Salvatori, Young Signorino, Remo Suprani, Damiano Zignani: artisti diversi per generi, stili e tecniche di esecuzione. Saranno in mostra diversi linguaggi: pittura, fotografia, scultura, grafica pittorica, arte digitale per un mix di colori e di stili.

La Gard - Galleria Arte Roma Design, a Roma in via dei Conciatori 3 i, è una storica galleria aperta negli anni ’90 che ha nel tempo progettato centinaia di eventi d’arte e di design in Italia e all’estero. Nel tempo le sono stati riconosciuti contenuti di particolare creatività e fantasia sia da Istituzioni Pubbliche sia dai media che hanno seguito sempre con grande interesse l’evoluzione della Galleria diventata un importante punto nevralgico per gli artisti emergenti, un punto di raccordo e sperimentazione. Negli anni, numerosi personaggi del mondo della pittura, del design, della poesia, del teatro e del cinema, si sono avvicinati alla Galleria collaborando con il suo staff in numerose iniziative.