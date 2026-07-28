Inaugurata a Ulaanbaatar la mostra “Abbracciando l’infinito. L’eterna ricerca di Giuseppe Tucci”

È stata inaugurata lunedì 27 luglio 2026, presso il prestigioso Chinggis Khaan National Museum, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Mongolia, Giovanna Piccarreta, la mostra fotografica “Abbracciando l’infinito. L’eterna ricerca di Giuseppe Tucci”, dedicata alla figura del grande orientalista, esploratore e tibetologo. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 5 agosto 2026.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, Federico Roberto Antonelli, di John McCourt, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Macerata, città natale di Tucci e della Vice Direttrice del museo Chinggis Khaan, Erdmaa Dagva. Sono intervenuti inoltre il co-curatore scientifico della mostra, Oscar Nalesini, ricercatore dell’ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente – il professore Dulam Sedenjav dell’Università nazionale della Mongolia, l’Avv. Gianfranco Borgani (Arte Nomade) e il ricercatore mongolo Batbayar Dorj. Il Ministro della Cultura Sport Turismo e Gioventu’ della Mongolia ha designato a partecipare il Segretario di Stato Bat-Erdene. L’Ambasciatore Giovanna Piccarreta ha pronunciato il messaggio inviato per l’occasione dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

LA MOSTRA

La mostra, a cura di Oscar Nalesini e Cristiana Turini, e già esposta a Macerata nel 2024 e a Pechino nel maggio 2026, è stata organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Pechino e dall’Università degli Studi di Macerata, in collaborazione con l’ISMEO, l’Ambasciata d’Italia in Mongolia, Cinecittà–Istituto Luce, Museo delle Civiltà di Roma (MUCIV), con il patrocinio del Comune di Macerata ed il sostegno del Ministero della Cultura (MIC).

Il percorso espositivo ripercorre la straordinaria avventura intellettuale e scientifica di Giuseppe Tucci: tra le tante etichette attribuitegli (linguista, filologo, tibetologo, sinologo, esploratore) emerge soprattutto quella di studioso totale, assetato di conoscenza e guidato dal fascino di ciò che è sconosciuto. Attraverso 66 fotografie e numerosi contenuti documentali, la mostra restituisce il profilo di un uomo che considerò la conoscenza come incontro diretto con le culture: otto spedizioni in Tibet tra il 1928 e il 1948, cinque in Nepal tra il 1929 e il 1954, e campagne archeologiche in Pakistan, Afghanistan e Iran a partire dagli anni Cinquanta.

Ad arricchire la mostra per la tappa in Mongolia, la proiezione del cortometraggio “Nelle steppe della Mongolia” dell’Istituto Luce – Cinecittà – con commento di Giuseppe Tucci ed un pannello inedito illustrante i rapporti tra Tucci e la Mongolia.