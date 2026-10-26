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Libri, 'Il lato oscuro dell'informazione digitale': presentazione a Roma alla Casa del Cinema

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L'autore Enrico Pulcini: "La tecnologia ci sta aiutando a comprendere meglio il mondo oppure ci stiamo avviando verso un declino culturale dalle conseguenze incontrollabili?"

'La fine della realtà: Il lato oscuro dell'informazione digitale'
'La fine della realtà: Il lato oscuro dell'informazione digitale'
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26 ottobre 2026 | 15.28
Carmela Piccione
LETTURA: 2 minuti

Sarà presentato a Roma, alla Casa del Cinema il 29 ottobre (ore 18), l'ultimo libro di Enrico Pulcini, 'La fine della realtà: il lato oscuro dell'informazione digitale'. (Logout). Un libro che invita a profonde riflessioni sull'informazione e sulla possibilità che, tramite la comunicazione e il linguaggio, agenti Ai possano prevalere sulle nostre capacità cognitive. Al tavolo dei relatori il giornalista Giorgio Zanchini, Derrick de Kerckhove, direttore scientifico di Media 2000, Mirta Michilli, direttore Fondazione Mondo Digitale, Luigi Garofalo, direttore KeyforBiz, accanto al filosofo Mario de Caro, studioso di etica e tecnologie. Giornalista pioniere su internet, fondatore nel 1994 Infocity, prima testata solo online in Italia, l'autore affronta uno dei temi cruciali del millennio.

"Siamo sicuri che la tecnologia ci stia aiutando a comprendere meglio il mondo in cui viviamo oppure ci stiamo avviando verso un declino culturale le cui conseguenze potrebbero essere incontrollabili? - si domanda l'autore - Milioni di persone utilizzano in modo esagerato i dispositivi e, come amebe imbambolate, non si dedicano più ad attività concrete collegate alla realtà fisica. Ormai è accertato da autorevoli studi e ricerche - aggiunge - L’iper-connettività provoca dipendenza e un impoverimento delle potenzialità cognitive. Un processo sfruttato dall’'infocrazia' guidata dalle Internet companies e dalle piattaforme online che dominano la Rete". Tutto ciò sta portando a una scomparsa del reale? È la domanda che pone questo libro. Un vero e proprio viaggio nella storia, nella filosofia e nei laboratori tecnologici più avanzati, dove agenti Ai stanno elaborando misteriosi linguaggi che rischiano di renderci ininfluenti o obsoleti. Una prospettiva concreta, a meno che non si indaghi nelle facoltà innate degli umani come l’intuizione e la coscienza, che potrebbero avere, andando oltre la tecnologia, un ruolo importante nella generazione della realtà. Come? Lo svela in questo volume l'autore, un enigma che ha a che fare con le qualità più profonde della mente.

Una lunga carriera, quella di Enrico Pulcini legato all'universo tecnologico. Chiamato nel 1997 dalla Rai a realizzare il Gr online, allora unica redazione del gruppo su Internet, è stato anche consulente della Federazione Nazionale della Stampa e ha insegnato giornalismo digitale presso La Sapienza Università di Roma. Autore del bestseller 'Giornalismo su Internet' (1997) ha pubblicato anche 'Dopo Internet, Scrivere linkare comunicare per il Web' (I edizione), 'Click Tv', 'Scrivere linkare comunicare per il Web' (II edizione), 'Fug@'. È ideatore del podcast Journalism Revolution.

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