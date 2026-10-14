Libri, 'Le più belle arie per tenore': Leone Magiera spiega i capolavori della lirica

Dopo il successo di 'Cantanti all’opera' e 'Le più belle arie per soprano', Leone Magiera torna in libreria con 'Le più belle arie per tenore. Guida all’interpretazione con esempi musicali, tecnica vocale e caratterizzazione del personaggio', pubblicato da Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica.

Nel mondo della lirica Leone Magiera è una figura leggendaria avendo contribuito a forgiare voci immortali come quelle di Luciano Pavarotti, Mirella Freni e Ruggero Raimondi, mentre ancora oggi è forte il suo impegno nel sostegno ai giovani talenti. In questo nuovo volume, il maestro modenese seleziona quindici grandi arie per tenore, da Mozart a Puccini, le analizza alla luce della tradizione – intesa come necessario complemento alle intenzioni originarie del compositore – e fornisce indicazioni puntuali sulla tecnica vocale e sull’interpretazione, preziose per i cantanti ma godibili dal vasto pubblico degli appassionati. Se 'Le più belle arie per soprano' era dedicato a Mirella Freni, questo nuovo libro è dedicato a Luciano Pavarotti, al quale Magiera fu legato da un lungo sodalizio umano e artistico, come maestro, pianista, direttore d’orchestra e amico. Si tratta insomma di un volume prezioso per scoprire le scelte – il peso di una parola, il respiro di una frase, il colore di una nota – che trasformano una corretta esecuzione in un’autentica interpretazione. Una lezione autorevole e appassionante di teatro musicale.