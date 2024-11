"L'Italia cresce insieme al lavoro", l'intervento di Marina Calderone nel Libro dei Fatti 2024

"L’Italia cresce insieme al lavoro", questo l'intervento nel Libro dei Fatti 2024 del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, autrice del contributo presente nel volume giunto quest'anno alla 34esima edizione.

L'intervento del ministro Calderone

"Viviamo una fase di cambiamento nell’economia e nel lavoro che chiede alla politica di rafforzare e migliorare la capacità di cogliere le opportunità, offrire soluzioni e progettare il futuro avendo una visione di largo respiro.

La ripresa dell’economia italiana ha contribuito a una forte crescita della domanda di lavoro: l’occupazione aumenta, facendo segnare un record dopo l’altro per numero di occupati e diminuzione della disoccupazione, oltre a segnali incoraggianti riguardo ai target strategici rappresentati dalle donne e dai giovani. Il nostro compito è non perdere le occasioni che si presentano, ma anche e soprattutto affrontare le sfide.

Per gestire gli effetti del rapporto tra calo demografico e spesa pubblica, non ci dobbiamo accontentare degli ottimi risultati occupazionali, sostenuti da una serie di misure incentivanti e di accompagnamento al lavoro. Dobbiamo piuttosto provare ad avvicinarci alle altre economie forti d’Europa, Francia e Germania, che hanno storicamente una percentuale di occupati superiore alla nostra.

Per farlo stiamo investendo con forza sulle competenze di chi cerca lavoro e di chi lavora. Lo facciamo insieme alle regioni e alle parti sociali attraverso le risorse del programma GOL finanziato dal PNRR, e l’utilizzo dei fondi comunitari. La grande questione di oggi (e domani) che ci accomuna a Paesi come la Germania è il mismatch o disallineamento tra il numero dei posti di lavoro richiesti dalle imprese, e disponibili, e la scarsità di lavoratori con le qualifiche adatte.

Per creare il lavoro che c’è – e far crescere il lavoro di domani – dobbiamo formare i disoccupati, aggiornare gli occupati e orientare i giovani verso la formazione, tecnica in particolare, in grado di garantire un lavoro stabile e ben retribuito. Bisogna sfruttare questa fase di spinta dell’economia e il passaggio generazionale, di proporzioni epocali, che coinvolgerà milioni di italiani con il pensionamento dei boomers.

Dal lavoro buono, di qualità, che è il nostro faro in linea con la Costituzione, tutto si tiene: sicurezza, giusta retribuzione, produttività, competitività delle imprese. Per riuscirci abbiamo puntato sulle politiche attive del lavoro e non sul sussidio fine a sé stesso, che mantiene le persone in condizioni di povertà e di esclusione.

Sosteniamo i nuclei familiari con fragilità oggettive, anche con un’estensione delle tutele e un assegno più sostanzioso, spingiamo alla formazione e accompagniamo al lavoro chiunque ne abbia la possibilità. Un cambio di paradigma necessario, i cui risultati si vedranno nel tempo. Perché la politica deve guardare avanti e mai indietro".