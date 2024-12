'Mala. Roma criminale', Fagnani presenta il suo libro con il procuratore Dna Melillo

Francesca Fagnani presenterà il suo ultimo libro 'Mala. Roma criminale' (edizioni Sem), domani, martedì 3 dicembre, alla libreria Feltrinelli di via Appia Nuova, alle 18.30, a Roma, insieme al Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e alla giornalista Marianna Aprile.

Nel libro la giornalista conduttrice di Belve, il programma cult in onda in prima serata su Rai2 fino al 17 dicembre, racconta e documenta la criminalità organizzata e le realtà malavitose che si contendono la piazza della Capitale. Lo spunto da cui prende il via il documentatissimo libro d'inchiesta - che diventerà un film e una serie tv per Fremantle con un soggetto che sarà firmato da Leonardo Fasoli e dalla stessa Francesca Fagnani - è l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto anche come Diabolik. La pace è finita e ora le gang sono in guerra. Sotto il manto della grande bellezza, nel sottosuolo perso e dannato di Roma scorre un fiume di violenza. Sequestri, pestaggi, torture e omicidi si susseguono. Ed è con il rigore della cronista di razza che Francesca Fagnani esamina le fonti giudiziarie, collega i fatti, ricostruisce antiche alleanze e recenti rivalità che definiscono la geografia criminale della Capitale.