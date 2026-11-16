Corpi che resistono, immagini che diventano strumenti di lotta e fotografie che si trasformano in spazi di relazione. È questo il cuore di 'Manifestə', la prima mostra personale in Italia della fotografa e visual artist romana Ludovica Anzaldi, in programma dal 18 novembre 2026 al 29 gennaio 2027 negli spazi di AlbumArte, centro di produzione artistica indipendente di Roma.

Curata da Maria Rosa Sossai, l'esposizione presenta una serie di opere immersive, inedite e site-specific che intrecciano fotografia, video e suono, componendo un percorso che attraversa identità, memoria, attivismo e pratiche femministe contemporanee.

Il progetto rappresenta una tappa significativa nella carriera dell'artista, nata a Roma nel 1992 e formatasi a Parigi, dove ha vissuto per un decennio studiando alla Spéos International Photography School e all'École Supérieure d'Arts Graphiques Penninghen. Dopo il ritorno nella Capitale nel 2020, Anzaldi ha esposto in contesti internazionali come il PhotoVogue Festival di Milano, il Centro Internazionale di Fotografia di Palermo, Base Milano, la Biwako Biennial in Giappone e Countless Cities a Favara. Collabora inoltre con D - la Repubblica delle donne, Artribune e Vogue ed è stata tra le protagoniste della serie Sky Arte Le Fotografe.

La mostra romana nasce nell'ambito di Strategia Fotografia 2026, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, ed è realizzata in collaborazione con DOC.work di Parigi, il Museo Civico di Castelbuono, Officine Fotografiche, la Casa delle donne Lucha y Siesta e la Libreria Leporello.

"Ho voluto fortemente questa mostra, che si configura come un progetto di rilievo per la scena fotografica contemporanea, perché sono convinta che il lavoro di Ludovica Anzaldi sia oggi maturo e rilevante a livello internazionale", afferma la presidente di AlbumArte Cristina Cobianchi. "La mostra si pone l'obiettivo di portare l'attenzione di un pubblico ampio sulle capacità espressive della fotografia contemporanea, valorizzando una ricerca che si distingue per qualità visiva e coerenza progettuale".

Non è casuale la scelta del titolo. 'Manifestə' rivendica apertamente il carattere transfemminista del progetto. Il ricorso alla schwa supera il maschile sovraesteso e apre simbolicamente lo spazio a tutte quelle soggettività che non si riconoscono in una rigida appartenenza di genere. Al tempo stesso il titolo vuole richiamare e riscattare la memoria delle artiste rimaste ai margini dei grandi racconti delle avanguardie storiche.

L'esposizione si apre con una grande installazione video che porta lo stesso titolo della mostra. Decine di ritratti scorrono come frammenti provenienti da universi differenti. Realizzate prevalentemente in ambienti domestici, le immagini restituiscono momenti di intimità e raccontano donne sole o in coppia impegnate in una riflessione sulla propria identità, lontano dai tradizionali codici dello sguardo maschile.

L'atmosfera sospesa di questo primo lavoro lascia però presto spazio a una tensione completamente diversa con 'Lotto Marzo', installazione che alterna fotografie e video realizzati durante le manifestazioni dell'8 marzo 2020 a Città del Messico e negli anni successivi a Roma. Le immagini documentano una mobilitazione collettiva che porta nello spazio pubblico corpi feriti, ribelli, sessuati e sessualizzati, restituendo visibilità alle violenze e alle discriminazioni che attraversano ancora la società contemporanea.

Tra le opere più emblematiche del percorso figura 'L'Origine du Monde', esplicito omaggio all'omonimo dipinto di Gustave Courbet. A essere ritratta è l'artista palestinese Dalia Jacob, fotografata nuda e senza volto mentre copre il pube con una grande fetta di melone rosso. Un'immagine dal forte valore simbolico che richiama contemporaneamente la fertilità, il corpo femminile e la Palestina, evocata attraverso il colore del frutto.

Altro nucleo centrale del progetto è 'King Kong Theory', collage tridimensionale composto da fotografie e illustrazioni urbane che si ispira al celebre saggio della scrittrice francese Virginie Despentes. L'opera recupera la figura pop di King Kong per riflettere sul corpo violato, sulla rappresentazione della sessualità e sui processi di riappropriazione dell'identità femminile.

A chiudere idealmente il percorso è la scritta 'Everything Is Political', serigrafata sullo specchio di un bagno. Una dichiarazione diretta che sintetizza molte delle domande al centro della mostra e interroga il ruolo dell'arte in un presente segnato da conflitti geopolitici, tensioni sociali e nuove forme di attivismo.

Un ruolo fondamentale è affidato anche al paesaggio sonoro realizzato dall'artista e compositrice Livia Borzetti, che accompagna le opere creando una trama di connessioni tra luoghi, esperienze e vite differenti. Se in Lotto Marzo il suono mantiene una funzione documentaria, nell'installazione Manifestə costruisce invece uno spazio sospeso in cui tempi e geografie diverse convivono e si sovrappongono.

Come sottolinea la curatrice Maria Rosa Sossai, "nella sua opera i corpi sono luoghi di resistenza e trasformazione, di memoria e identità che sfidano l'estetica dominante, raccontando storie private che ridefiniscono le soggettività". Un approccio che, aggiunge, "si inserisce nel solco delle pratiche fotografiche contemporanee che utilizzano l'immagine come strumento di costruzione di immaginari e di ridefinizione dello sguardo, restituendo una tensione visiva ed emotiva capace di attraversare lo spazio pubblico e quello intimo".

Ad accompagnare il progetto sarà anche un catalogo bilingue italiano-inglese pubblicato da Quodlibet, la prima monografia interamente dedicata al lavoro fotografico di Anzaldi. Il volume, in uscita nel febbraio 2027, raccoglierà contributi della stessa artista, di Maria Rosa Sossai, Anahi Mariotti, Daria Scolamacchia e Cristina Cobianchi.

La mostra sarà inoltre arricchita da un articolato public program che proseguirà fino alla primavera del 2027 tra workshop, incontri e presentazioni. Tra gli appuntamenti in calendario figurano il laboratorio La fotografia come espressione all'Accademia di Belle Arti di Roma, il talk Politiche dello Sguardo al Museo Civico di Castelbuono e il workshop Immagine e relazione alla Casa delle donne Lucha y Siesta.

Dopo la tappa romana, 'Manifestə' approderà nel giugno 2027 a Parigi negli spazi di DOC.work, con la curatela di Maria Rosa Sossai e Valentino Bianchi, in occasione delle celebrazioni per il Bicentenario della fotografia. Un approdo internazionale che conferma l'ambizione di un progetto capace di intrecciare ricerca artistica, riflessione sociale e sperimentazione visiva, facendo della fotografia non solo uno strumento di rappresentazione, ma anche un gesto di consapevolezza e trasformazione.