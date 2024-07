'Mediterranea-La civiltà blu', rassegna al via dal 30 luglio a Sabaudia

Un'edizione particolarmente importante alla luce dell’attuale dibattito politico in Italia e in Europa

Torna il 30 luglio a Sabaudia (Latina) la manifestazione culturale 'Mediterranea - La Civiltà Blu'. La rassegna vedrà, per tutto il mese di agosto, la partecipazione e gli interventi di personalità della politica, della cultura, dell'economia e del giornalismo, che si alterneranno in dibattiti ed eventi. Tra i protagonisti che si avvicenderanno sul palco della manifestazione nella storica località della costa laziale: i ministri degli esteri Antonio Tajani, della Salute Orazio Schillaci e dell'interno Matteo Piantedosi, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, il sottosegretario all’Innovazione Tecnologica e Transazione Digitale Alessio Butti; Elisabetta Belloni, Direttore Generale Dis; Filippo Patroni Griffi, Giudice Corte Costituzionale; Alessandra Priante, Presidente Enit e Massimo Comparini, Amministratore Delegato Thales Alenia Space Italia.

“Questa quarta edizione - commenta Erminio Fragassa, ideatore di Mediterranea e presidente della società Micromegas che organizza e produce l’evento - è particolarmente importante alla luce dell’attuale dibattito politico in Italia e in Europa. Con 'Mediterranea' vogliamo offrire momenti di riflessione per riprendere fiato dopo un inizio estivo molto serrato, occupato dalle elezioni europee e un G7 italiano tutt’altro che sottotono. L’autunno sarà ancora più impegnativo per l’economia, le riforme, la sanità e l’innovazione e vorremmo che Mediterranea rendesse più facile il confronto politico e sociale".

Molti i temi che saranno affrontati nel corso delle serate moderate da Andrea Pancani, vicedirettore del Tg La7. "L’edizione di quest’estate cade subito dopo le elezioni Europee, prima di quelle americane e nel pieno di due guerre e dei nuovi equilibri geopolitici e di geosicurezza, con la crisi climatica e la sfida dell’Intelligenza artificiale - prosegue - tutti temi che si riverberano sulla politica e sull’economia di casa nostra. Per questo sarà prezioso parlarne con i diretti protagonisti davanti ad una platea, negli anni sempre crescente, di cittadini e turisti attenti al mondo che ci circonda". Il 3 agosto, inoltre, torna il Premio Catricalà, appuntamento anche questo arrivato alla sua quarta edizione, in memoria di Antonio Catricalà, figura di grande servitore dello stato che si è contraddistinto in molti ruoli istituzionali in settori cruciali dello Stato. I premiati di questa edizione saranno l’Ambasciatrice Elisabetta Belloni (Direttore Generale Dis) e Filippo Patroni Griffi (Giudice Corte Costituzionale).