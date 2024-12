Micro Macro, una luminaria d'artista illumina il cuore di Pescasseroli

ArteParco, progetto culturale che dal 2018 ogni estate porta un’opera d’arte inedita nel paesaggio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, raddoppia: infatti per queste festività - e fino alla fine di febbraio - nel cuore di Pescasseroli è visibile una 'luminaria d'artista'. E' Micro Macro, installazione luminosa del visionario artista e designer Marcantonio, che - come già avvenuto alla partenza di ArteParco - inaugura la prima edizione di Pulsee Winter Lights, con cui la società dedicata alle utenze domestiche di Axpo Italia offre lavori inediti per suscitare riflessioni (in questo caso sul rapporto uomo-natura) e 'arricchire' le comunità in cui opera.

E proprio "il valore del dialogo tra la comunità e la cultura" rafforzando quella "che è stata una scommessa vinta” è sottolineato da Paride Vitale, imprenditore e comunicatore abruzzese ideatore del progetto. “Arrivare alle persone tramite l’arte e il senso di comunità è da sempre un impegno preciso di Pulsee Luce e Gas”, commenta l'ad Alicia Lubrani, che è anche Chief Marketing Officer di Axpo Italia, ribadendo l'impegno "a consolidare la percezione di un marchio innovativo, sensibile alla cultura e all’ambiente".

Alla base di Micro Macro c’è il dialogo con il mondo naturale, cifra stilistica che ricorre costantemente nella produzione di Marcantonio, che ha scelto di immaginare ogni luminaria come una cellula colorata, parte di un unico organismo vivente. Per la sua installazione, l'artista ha scelto via Valle del Fiume, un antico e suggestivo vicolo nel centro storico di Pescasseroli. Le sue 'cellule' emergono dagli edifici, mescolandosi alle architetture ed esaltando, con i loro colori, i punti più poetici della via. Il progetto Winter Lights - affiancato da una speciale promozione – valida fino al 5 marzo 2025 e accessibile inserendo il codice di attivazione PULSEEWINTER al sito pulsee.it – non rinuncia comunque alla sostenibilità, dal momento che tutta la CO2 necessaria per alimentare le luminarie sarà infatti compensata da Pulsee Luce e Gas per mezzo di Garanzie d’Origine.