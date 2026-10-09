Nell’anno del Bicentenario della nascita di Collodi, nasce il Premio Internazionale 'Carlo Collodi – L’Eredità viva', il riconoscimento istituito dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi per rendere omaggio alle personalità italiane e internazionali che, attraverso il cinema, la televisione, la musica, il teatro, la letteratura, le arti, la ricerca e la divulgazione, hanno contribuito e contribuiscono a mantenere viva nel mondo l’opera e l’immaginario del grande scrittore.

A duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, vero nome di Collodi, "Le avventure di Pinocchio", illustra Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione, "continua a essere tradotto, illustrato, rappresentato, filmato, musicato e reinterpretato in ogni parte del mondo, a testimonianza del valore di una storia capace di attraversare epoche e linguaggi diversi, generando ogni volta nuove letture e nuovi immaginari". Il Premio nasce per offrire un riconoscimento al lavoro di coloro che hanno contribuito a portare l’opera di Collodi a nuovi pubblici e nuove generazioni.

"Nel Bicentenario, non vogliamo limitarci a celebrare ciò che è stato, ma istituire qualcosa destinato a rimanere. Il Premio nasce per riconoscere chi, attraverso il proprio talento, il proprio studio e la propria opera, ha saputo mantenere viva questa eredità. Per questo abbiamo scelto di chiamarlo 'L’Eredità viv': perché una storia continua a vivere quando qualcuno sa ancora raccontarla, interpretarla e restituirle un significato nel presente", spiega Guerri, nella duplice veste di presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e del Comitato per le Celebrazioni del Bicentenario. "È la stessa idea che guida ogni giorno il lavoro della Fondazione: a Collodi, con il Parco di Pinocchio, la favola continua a incontrare l’arte, il paesaggio e nuovi pubblici, dimostrando che un classico non è qualcosa da conservare immobile, ma qualcosa che continua a generare nuove visioni. Vogliamo che anche il Premio vada oltre il Bicentenario e diventi un appuntamento capace di viaggiare, ogni anno, in un luogo diverso, in Italia e nel mondo. Perché ci sono libri che appartengono a un tempo e altri che continuano a generare tempi nuovi. 'Le avventure di Pinocchio' appartiene a questi ultimi: la sua storia non è ancora finita, e il nostro compito è riconoscere chi continua a scriverne, con il proprio lavoro, il futuro".

Il Premio Internazionale 'Carlo Collodi – L’Eredità viva' non sarà una competizione, ma un riconoscimento per valorizzare, attraverso percorsi e contributi diversi, coloro che hanno saputo mantenere viva la conoscenza e la diffusione dell’universo collodiano. La Fondazione individuerà ogni anno una o più personalità che abbiano contribuito in modo particolarmente significativo a questo patrimonio.

È a Monopoli (Bari), città che nell’anno del Bicentenario ha scelto di dedicare il proprio grande progetto natalizio a Carlo Collodi e a 'Le avventure di Pinocchio', che prenderà il via il nuovo Premio. La prima edizione del Premio Internazionale 'Carlo Collodi – L’Eredità viva' si terrà infatti sabato 5 dicembre, in occasione dell’apertura di 'Illuminanda' 2026, il percorso artistico e culturale che animerà piazze e spazi della città nel segno di Pinocchio. Una scelta che si lega anche al cinema: Monopoli è stata infatti tra le località pugliesi coinvolte nelle riprese del "Pinocchio" di Matteo Garrone. Da Monopoli, il Premio è destinato a proseguire il proprio viaggio. L’obiettivo della Fondazione è infatti farne un appuntamento annuale, permanente e itinerante, scegliendo di anno in anno un luogo diverso, in Italia o all’estero, capace di costruire un legame significativo con Collodi e con la sua opera.

Anche l’opera del Premio ne racconterà il significato. Sarà una scultura originale in cartapesta tradizionale, realizzata da un maestro cartapestaio del Carnevale di Putignano. Una scelta simbolica: dalla carta nasce la pagina, dalla pagina la storia e dalla carta, ancora una volta, nasce l’opera d’arte. Un filo che unisce la parola di Collodi, la tradizione artigiana italiana e la capacità di Pinocchio di continuare a trasformarsi nel tempo. I nomi dei premiati della prima edizione saranno annunciati nelle prossime settimane, insieme alle motivazioni che ne hanno guidato la scelta, nel segno della vitalità e della continua attualità dell’eredità collodiana. Collodi appartiene all’Italia. La sua eredità appartiene al mondo.