Leonardo da Vinci potrebbe aver lasciato incompiute alcune delle sue opere non per difficoltà tecniche o per la continua ricerca della perfezione, ma per una scelta consapevole: sottrarsi al potere dei committenti e mantenere la propria autonomia creativa. È la tesi al centro dello studio "The Unfinished as Gesture. Leonardo da Vinci, the Facetia in the Madrid Codex, and Silent Protest against Power", firmato dai ricercatori Andrea C. da Montefeltro, Annalisa Di Maria e Lucica Bianchi, membri del Club Unesco di Firenze, e presentato nella Sala del Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, nell'ambito del convegno internazionale "La Bellezza Ideale - La rinascita dell'Accademia Neoplatonica".

Secondo i ricercatori, l'incompiuto può essere interpretato, in alcuni casi, come una forma silenziosa di resistenza. Leonardo avrebbe utilizzato il tempo della lavorazione e il mancato completamento delle opere per conservare il controllo sul proprio lavoro, evitando che diventasse definitivamente uno strumento di celebrazione e propaganda nelle mani dei potenti. Non un'incapacità di concludere, dunque, ma una possibile strategia per non consegnarsi completamente alle richieste delle corti.

A sostenere questa interpretazione è soprattutto una breve storia, una 'facetia', annotata da Leonardo nel Codice di Madrid II, al foglio 126 verso. Racconta di un povero che si presenta alla porta di un ricco signore dichiarandosi suo fratello, perché entrambi discendono da Adamo, e chiedendo quindi una parte dell'eredità comune dell'umanità. Il potente gli offre un solo soldo, giustificandosi così: "Ho così tanti fratelli al mondo che, se dovessi dare di più a ciascuno, a me non rimarrebbe nulla". Dietro l'apparente leggerezza dell'aneddoto, gli autori dello studio individuano una critica all'ipocrisia del potere: i principi di uguaglianza e fratellanza vengono riconosciuti in astratto, ma respinti quando rischiano di mettere in discussione privilegi e ricchezze. Una riflessione che, secondo lo studio, potrebbe offrire una chiave per comprendere anche il rapporto personale di Leonardo con le autorità e i suoi committenti.

La ricerca richiama in particolare le origini del maestro, figlio illegittimo del notaio ser Piero da Vinci e quindi escluso dalla linea ereditaria della famiglia paterna. Un'esperienza che, nella lettura proposta dagli studiosi, avrebbe contribuito a formare il suo sguardo sui rapporti di potere e sulle dinamiche di dipendenza. Anche l'episodio giovanile dello scudo di Medusa, realizzato su richiesta del padre ma trasformato in un'immagine mostruosa e terrificante, viene interpretato come un esempio di dissenso espresso senza una rottura esplicita. Gli autori precisano tuttavia che non tutte le opere rimaste incompiute possono essere ricondotte a una forma di protesta. Lo studio distingue tre diverse condizioni: l'incompiuto tecnico, dovuto a difficoltà materiali o circostanze esterne; quello psicobiografico, legato alla ricerca e al continuo perfezionamento; e quello relazionale o simbolico, che può assumere il significato di una presa di distanza dal committente.

Per individuare quest'ultima dimensione vengono indicati tre elementi da valutare congiuntamente: l'esistenza di un conflitto documentato con chi aveva commissionato l'opera, l'assenza di una spiegazione esclusivamente tecnica del mancato completamento e la presenza di testimonianze testuali coerenti con una lettura critica del rapporto con il potere.

La presentazione dello studio si è svolta in occasione dell'anteprima mondiale del facsimile integrale dei Codici di Madrid I e II, realizzato da cARTEm, e della presentazione del volume 'Leonardo Svelato', firmato da Annalisa Di Maria e Andrea C. da Montefeltro. All'iniziativa ha partecipato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme ai rappresentanti delle istituzioni. Il lavoro si inserisce nella tradizione di studi che lega Leonardo alla cultura fiorentina e alla filosofia neoplatonica, proponendo una rilettura del suo rapporto con le corti e con la committenza. La conclusione degli studiosi è che, almeno in alcune circostanze, lasciare un'opera incompiuta poteva significare conservare uno spazio di libertà: il committente poteva finanziare il lavoro, attenderlo e ammirarlo, ma non necessariamente impadronirsi del pensiero dell'artista.