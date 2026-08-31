'Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026', il viaggio tra memoria e letteratura

Prosegue a settembre il viaggio di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026: a cavallo tra estate e autunno prende vita un intenso calendario di appuntamenti con al centro il libro quale strumento di conoscenza, memoria e partecipazione. Biblioteche, librerie, piazze e altri luoghi di ritrovo della 'Capitale' saranno animati da eventi rivolti a pubblici diversi, in un programma che intreccia letteratura, storia, musica, apprendimento e impegno sociale.

Martedì 8 settembre, alle 17 in Piazza della Resistenza, sarà presentato La Resistenza armata nell’Italia centrale. Territori, protagonisti, rappresentazioni, volume curato da Ilaria Cansella, Stefano Gallo e Laura Mattei. L’incontro, a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, proporrà una riflessione sulla Liberazione e sulle sue diverse rappresentazioni, attraverso le vicende e i protagonisti dei territori dell’Italia centrale.

Il 9 settembre, alla Fondazione Tronci, la letteratura incontra invece la musica con L’Ellìade. Vita epica di un batterista, autobiografia di Ellade Bandini. La presentazione, alle 19, sarà accompagnata dal concerto dello stesso Bandini insieme ad Ares Tavolazzi, in un dialogo tra racconto, memoria e performance dal vivo che ripercorre alcune pagine della storia della musica italiana.

Il 10 e 11 settembre, il programma di Pistoia Capitale Italiana del Libro prevede una 'trasferta' a Firenze in occasione del convegno internazionale “Atto Melani (Pistoia, 1626 – Parigi, 1714) tra l’Italia e l’Europa: società, famiglia, cultura, musica, spettacolo, Corti e reti diplomatiche. Percorsi di ricerca e riflessioni nel IV centenario della nascita”, ospitato dall’Archivio di Stato del capoluogo di Regione. Dedicato al musicista, diplomatico e scrittore pistoiese e tenuto nell’ambito delle celebrazioni per il quarto centenario della sua nascita, il convegno approfondirà la figura e l’eredità di Melani, protagonista di assoluto rilievo della cultura europea del Seicento. Pistoia Capitale parteciperà al convegno anche con un contributo dedicato a Melani nelle raccolte della Biblioteca Forteguerriana.

L’11 settembre, a 25 anni dagli attentati alle Torri Gemelle di New York, la Biblioteca San Giorgio proporrà una giornata di riflessione sulla memoria del tragico evento con una proiezione cinematografica e il 9/11 – National Day of Service Volunteer Open House. Nella stessa giornata, all’Ospedale San Jacopo, sarà inaugurato “Le parole che curano”, progetto che porterà una biblioteca nel reparto di pediatria e neonatologia per i piccoli degenti.

Il 18 settembre sarà invece dedicato alla promozione della lettura con il Convegno Faggiolani, in programma per l’intera giornata all’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio. Un appuntamento centrale per affrontare il ruolo della lettura e delle biblioteche nella società contemporanea, affiancato da laboratori e iniziative rivolte anche ai più giovani.

Anche a settembre il percorso dedicato alla formazione e all’orientamento editoriale che la 'Capitale' ha iniziato nei mesi scorsi si caratterizza per un'iniziativa di rilievo. “Parole di libro”, corso immersivo nelle professioni legate alla scrittura organizzato in collaborazione con la casa editrice Marcos y Marcos, comincia il 25 alla Biblioteca San Giorgio per proseguire ogni venerdì e sabato fino al 17 ottobre, Curato da Marco Zapparoli, Roberta Solari e Pier Franco Brandimarte, il corso è gratuito.

Il 26 settembre sarà dedicato alla letteratura come strumento di trasformazione e di confronto. Alla Biblioteca San Giorgio, nell’ambito di 'Volti e ferite', sarà presentato Christian Bobin: poeta dei lupi feriti di Davide Cerullo con Sophie Chrétien, mentre alla Libreria Il Giardino delle Parole si terrà Scritture dal caos, minifestival di letteratura dissidente con numerosi autori e momenti di dialogo dedicati alla non conformità letteraria.