Po e Fa insegnano ai più piccoli l'arte di risolvere i problemi

Elisabetta Gnone torna in libreria con una nuova avventura dedicata ai più piccoli. Si intitola "Po e Fa – La stella di ghiaccio", il libro pubblicato da Salani (48 pagine, euro 14,90) che segna l'inizio di un nuovo progetto narrativo per l'autrice, già nota a livello internazionale per saghe di successo come' Fairy Oak' e 'Le storie di Olga di carta', oltre che per aver ideato la serie a fumetti 'W.I.T.C.H.'.

Al centro del racconto, illustrato da Valeria Turati e scritto interamente in rima, ci sono Po e Fa, due personaggi chiamati a risolvere un imprevisto alla vigilia di Natale. Il vento, infatti, ha fatto cadere dal Grande Albero di Natale la sua splendida stella scintillante, mandandola in mille pezzi. Un piccolo grande disastro che suscita preoccupazione tra gli abitanti del luogo, ma davanti al quale non tutti sembrano disposti a intervenire. Tra chi si tira indietro, chi rimanda e chi considera l'impresa troppo difficile, sono proprio Po e Fa a proporre un approccio diverso: "Vediamo un po' come si fa". Una frase semplice, ma destinata a diventare il filo conduttore della storia. Con una formina a forma di stella marina, un po' d'acqua e il freddo della vigilia, i due protagonisti scopriranno come trasformare un problema in un'occasione per trovare una soluzione creativa, facendo ricorso alle leggi della natura.

L'idea alla base del libro, nelle intenzioni dell'autrice, va oltre la dimensione fiabesca e natalizia. La storia vuole trasmettere ai bambini la fiducia nella possibilità di affrontare gli ostacoli senza lasciarsi sopraffare dalla frustrazione o dalla paura di non riuscire. Un messaggio che Gnone affida proprio alle parole dei protagonisti, contrapponendo il loro atteggiamento positivo alle risposte di chi si arrende prima ancora di provare.

"Vediamo un po' come si fa" è infatti la formula che la scrittrice vorrebbe diventasse una sorta di mantra da ripetere davanti alle difficoltà, come ha spiegato in un'intervista. L'obiettivo è aiutare i più piccoli a sviluppare un atteggiamento aperto alla ricerca di soluzioni, mostrando che anche i problemi apparentemente più complicati possono essere affrontati attraverso l'osservazione, la curiosità e l'ingegno. Per Elisabetta Gnone, avvicinarsi alla scrittura per l'infanzia richiede innanzitutto rispetto. Un principio che considera fondamentale tanto nel rapporto con i bambini quanto in quello con gli adolescenti, che hanno bisogno di sentirsi ascoltati e riconosciuti nella propria identità. La scrittrice ha inoltre sottolineato quanto sia complesso recuperare, da adulti, la prospettiva dei più piccoli: un modo di guardare il mondo caratterizzato da stupore e meraviglia, che rischia di andare perduto con la crescita.

Anche la scelta della rima è nata durante il processo creativo. Inizialmente concepita in prosa, la storia ha progressivamente assunto una struttura ritmata dopo che l'autrice si è imbattuta in alcune assonanze. Una soluzione che si è rivelata particolarmente adatta al pubblico infantile: secondo Gnone, la musicalità delle rime favorisce l'ascolto, aiuta a memorizzare le parole e contribuisce allo sviluppo del linguaggio, della fantasia e della creatività.

Le illustrazioni di Valeria Turati accompagnano il testo e contribuiscono a costruire l'universo visivo della storia. Un lavoro condiviso con l'autrice, che ha spiegato di immaginare già durante la scrittura l'impostazione delle singole tavole, fornendo all'illustratrice indicazioni e descrizioni per poi definire insieme dettagli e ambientazioni. "Po e Fa – La stella di ghiaccio" è dunque una storia natalizia che unisce fantasia e scoperta, affidando a due piccoli protagonisti un messaggio semplice ma significativo: davanti a un ostacolo, anziché arrendersi, vale sempre la pena fermarsi a pensare e provare a trovare una strada.