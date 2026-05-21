Premio ACEA Contemporanea, annunciati i vincitori: il tema dell'acqua nel lavoro dei giovani artisti

Acea e Valore Italia hanno annunciato i vincitori della prima edizione del Premio ACEA Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle Giornate del Made in Italy.