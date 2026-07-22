Reggio Calabria ospita De Florio Palopoli con suo nuovo libro al Circolo Polimeni

L'appuntamento con 'Siamo ciò che ci raccontiamo. Storie di strada e di tennis' è per il 24 luglio alle 19

Tappa a Reggio Calabria per Antonio De Florio Palopoli per la presentazione del suo ultimo libro 'Siamo ciò che ci raccontiamo. Storie di strada e di tennis' (Luigi Pellegrini editore). L'appuntamento è in programma venerdì prossimo, 24 luglio, alle 19 al Circolo del tennis 'Rocco Polimeni' in via Domenico Travia - Parco Pentimele. Ad animare la serata, presentata da Marco Schirripa, dirigente della struttura, saranno gli interventi della scrittrice Marina Valensise, consigliere delegato della Fondazione Inda, Marta Dassù, direttore della rivista Aspenia; e Andrea Iacono, giornalista de l'Altravoce - il Quotidiano. Prevista la presenza dell'autore.