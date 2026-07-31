Roma, con Atac lo sport viaggia in metro con una mostra fotografica che celebra i grandi campioni

"Tra sport e trasporto" è il titolo della mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, il fotografo dei campioni, realizzata in collaborazione con Atac. L'iniziativa, fruibile per tutta la giornata del 30 luglio alla stazione Spagna e poi, fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea che sarà allestito con le riproduzioni delle foto, propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis. Presenti anche foto di manifestazioni sportive di altre discipline, come l'atletica, l'equitazione e le paralimpiadi.