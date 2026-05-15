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Salone del Libro di Torino, Unpli racconta i territori e le comunità

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Il programma Unpli al Salone del Libro - (Foto ufficio stampa)
Il programma Unpli al Salone del Libro - (Foto ufficio stampa)
15 maggio 2026 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino con una mattinata dedicata al racconto dei territori, alla memoria delle comunità e alla valorizzazione delle lingue locali. L’appuntamento è per oggi dalle 10 alle 12, nello stand Fuis (Padiglione 2, stand H129 - G130). La mattinata si è aperta con la presentazione delle iniziative editoriali del mondo Pro Loco e di Unpli, un percorso tra libri, storie e pubblicazioni nate dall’impegno delle comunità locali. Saranno presentati “La via imperiale a Rovereto – luoghi, personaggi, storie”, a cura della Pro Loco insieme al prof Fulvio Zanoni, “Sancta Agathae. Arte, storia e devozione a Faedo” di Viviana Brugnara; “Il Duomo di Finale Emilia tra storia e restauro”, a cura di Francesca Foroni e Massimiliano Righini con la collaborazione di Federico Garuti; “Vita di Borgo” e “Il canto della siepe” di Giuliano Lusetti, “Maratea Yellow Book Marine 2026”, a cura di Pierfranco De Marco, presidente della Pro Loco di Maratea “La Perla” e l’appuntamento “Narrazioni di territorio e comunità educanti: il ruolo delle reti di Arce” con Fulvia Giacco, referente Progetto Arce per Unpli e Alessandro Ingaria, referente Hub Arce Piemonte.

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Alle 11 spazio alla presentazione del bando 2026 del Premio “Salva la tua lingua locale”, iniziativa dedicata alla tutela e alla promozione dei patrimoni linguistici delle comunità italiane. Interverranno Natale Rossi, presidente Fuis; Antonino La Spina, presidente Unpli, Luca Abbruzzetti, presidente ALI Lazio, Bruno Manzi, Comitato Garanti del Premio, Giovanni Solimine, presidente onorario del Premio, e Gabriele Desiderio, segretario del Premio.

Nel corso dell’incontro viene inoltre presentata la 'Guida alle Sagre di Qualità', con l’intervento del presidente di Unpli Antonino La Spina, a conferma dell’impegno nel valorizzare le manifestazioni che custodiscono identità, tradizioni, saperi e sapori dei territori. La partecipazione di Unpli al Salone del Libro rappresenta così un’occasione per rafforzare il dialogo tra mondo editoriale, associazionismo, cultura popolare e comunità locali, valorizzando il ruolo delle Pro Loco come presìdi fondamentali di promozione culturale e territoriale.

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