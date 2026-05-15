Salone Libro, Calise (Fs): "Noi motore di cultura, raccogliamo esperienze di chi viaggia"

"'Viaggiare con leggerezza' è il progetto del Gruppo FS in collaborazione con il Salone del Libro di Torino.

Un progetto giunto alla sua terza edizione, un patto che il Gruppo FS stringe quotidianamente e annualmente con la cultura, con luoghi come questo in cui si vive e si respira editoria. Un progetto che andrà avanti, con il quale intendiamo non soltanto farci motore della cultura, ma anche raccogliere tutte quelle esperienze che all'interno dei nostri asset ferroviari, a bordo dei nostri treni, nelle nostre stazioni, o anche grazie alle occasioni che a bordo dei nostri treni si sviluppano, riusciamo in qualche modo a sviluppare dei racconti. É un patrimonio culturale che non va disperso, che va valorizzato e del quale ci sentiamo molto responsabili". Lo ha dichiarato Alessandra Calise, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS intervendo al Salone del Libro di Torino dove è stata presentata l’antologia 'Viaggiare con leggerezza', edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario 'A/R Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso' promosso da FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino.