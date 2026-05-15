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Salone Libro, Di Stefano: "Grande emozione vincere concorso Fs con mio racconto"

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Pubblicato nel libro 'Viaggiare con Leggerezza'

Maurizia Di Stefano - Foto ufficio stampa
Maurizia Di Stefano - Foto ufficio stampa
15 maggio 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono molto emozionata di ritrovarmi in questo libro. La cosa più stupefacente è che io mi cercavo in fondo al libro, pensavo che prima ci fossero gli scrittori 'veri', e invece ho visto che il mio racconto è il primo di tutti e ne sono rimasta piacevolmente sorpresa". E' il commento di Maurizia Di Stefano, il cui racconto, vincitore del concorso letterario di Ferrovie dello Stato 'A/R Andata e Racconto', è pubblicato nella raccolta 'Viaggiare con leggerezza', presentata al Salone del Libro di Torino.

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"Premetto - insiste- che non me l'aspettavo neanche più che uscisse il libro. Invece quando mi è arrivata la mail della presentazione del libro e dell'invito mi sono ulteriormente emozionata. Il mio racconto narra del viaggio di una bambina di Chernobyl che veniva in treno in Italia, assieme ad altri bambini, per trovare le cure per cercare di eliminare le radiazioni dell'esplosione. Il titolo del racconto è legato al fatto che lei in questo viaggio scopre il mare: 'Mare More', Mare in italiano e More in ucraino" conclude.

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Salone del Libro concorso letterario racconto viaggio
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