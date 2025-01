Scoperta a sorpresa di Turner vale 500.000 dollari all'asta

Un raro acquerello recentemente riscoperto del pittore William Turner (1775-1851), massimo esponente del Romanticismo inglese, potrebbe raggiungere la cifra di mezzo milione di dollari quando sarà battuto all'asta da Christie's a New York il 4 febbraio. Lo schizzo ad acquerello della laguna di Venezia con la nebbia è stato identificato come opera dell'artista quando è stato sottoposto al servizio di valutazione digitale "Request an Estimate" di Christie's. In precedenza era stato erroneamente attribuito al critico d'arte e artista vittoriano John Ruskin.

Questa scoperta è stata un'inaspettata fortuna per il proprietario dell'opera, poiché la nuova attribuzione a un artista famoso come Turner ha gonfiato il prezzo del dipinto di circa dieci volte. "The Approach to Venice or Venice from the Lagoon" (1840 circa) sarà presentato nella vendita 'Old Master and British Drawings' con una stima di 300.000-500.000 dollari.

L'attuale proprietario dell'opera è un discendente dell'ingegnere Haddon C. Adams, un noto collezionista di Ruskin che una volta disse: "collezionare Ruskin è il mio unico lusso". Nato in Inghilterra nel 1898, Adams emigrò in Illinois dopo essersi laureato all'Università di Cambridge nel 1922 e divenne ingegnere capo dei ponti del Ministero dei Trasporti degli Stati Uniti. L'acquerello di Turner fu acquistato intorno al 1930 e da allora è rimasto in famiglia.

Al momento dell'acquisto da parte di Adams, lo schizzo ad acquerello era stato correttamente attribuito a Turner, ma in seguito era stato identificato in modo errato, secondo quanto riportato da "The Art Newspaper". Ruskin era noto per essere stato un appassionato ammiratore di Turner e una volta dichiarò: "Abbiamo avuto, vivendo con noi e dipingendo per noi, il più grande pittore di tutti i tempi, un uomo la cui supremazia di potere nessun intelletto delle epoche passate può essere messo a confronto per un momento". Questa recensione entusiastica può spiegare l'interesse di Adams ad acquistare un Turner.

Quando il proprietario del dipinto pochi mesi fa ha inviato una fotografia dell'opera al servizio di valutazione online di Christie's, ha immediatamente suscitato l'interesse della specialista di disegni e acquerelli britannici Rosie Jarvie. Lo storico dell'arte Peter Bower, specialista di Turner, è stato in grado di attribuire l'opera quando ha studiato la carta su cui è stato realizzato l'acquerello e ha scoperto che la sua tipologia corrispondeva a quella di altre vedute di Venezia di Turner. Anche l'esperto Ian Warrell ha dato il suo sigillo di approvazione alla riattribuzione.

Alcuni acquerelli di Turner hanno superato il milione di dollari all'asta, mentre altri hanno raggiunto cifre inferiori. L'anno scorso è stato riscoperto un altro acquerello di Turner, a lungo perduto. Il proprietario lo aveva acquistato all'interno di un gruppo più ampio di dipinti per i quali aveva pagato solo 100 sterline, pari a circa 235 sterline al giorno d'oggi, in una piccola asta regionale del 1990. L'opera, intitolata "The Entrance to Bishop Vaughn's Chapel, St David's Cathedral, Wales" (1795), fu dipinta quando l'artista aveva appena 20 anni. È stata venduta dalla casa d'aste Cheffins di Cambridge per 37.000 sterline (47.025 dollari) oltre la stima massima di 30.000 sterline (38.000 dollari).