Sequestro Moro, il no degli Stati Uniti: 'Non possiamo intervenire'

Aldo Moro fu sequestrato dalle Brigate rosse il 16 marzo 1978, dopo la strage di via Fani, e ucciso il 9 maggio, al termine di cinquantacinque giorni di prigionia. Ma mentre l'Italia cercava una via per salvargli la vita, gli Stati Uniti avevano già deciso di non intervenire. Non un complotto, né una regia occulta, ma una scelta politica precisa: considerare il caso Moro una "questione interna" italiana e tenere fuori dalla vicenda il potente apparato investigativo e di sicurezza americano. È questo uno degli aspetti più inquietanti che emergono da "Un affare interno. Aldo Moro nei documenti inediti degli archivi Usa", il libro dei giornalisti Guido Bandera e Gabriele Moroni, pubblicato da Neri Pozza (pagine 368, euro 28). Attraverso documenti desecretati della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato, del Pentagono e della Cia, insieme agli archivi italiani e a una ricerca sul campo, gli autori ricostruiscono il rapporto tra Washington e il leader democristiano, facendo luce sulle ragioni di un disimpegno americano che accompagnò l'intera vicenda del sequestro. Una distanza tutt'altro che casuale, maturata negli anni anche intorno alle scelte politiche di Moro e alla sua strategia di apertura ai socialisti prima, e al Partito comunista poi. Moro, dunque, non fu soltanto un uomo prigioniero delle Brigate rosse. Fu anche un uomo progressivamente abbandonato dai suoi interlocutori internazionali, guardato con diffidenza da Washington e sempre più isolato negli equilibri politici italiani. Una solitudine che i documenti americani, alcuni dei quali pubblicati per la prima volta nel volume, restituiscono oggi in tutta la sua drammatica dimensione.

Illuminante, tra i documenti inediti proposti nel libro di Bandera e Moroni, il cablogramma cifrato che il segretario di Stato Cyrus Vance invia all'ambasciata americana in Italia il 18 marzo 1978, solo due giorni dopo la strage di via Fani. ''Abbiamo la massima comprensione per il governo italiano e il suo tragico dilemma. Sfortunatamente, la nostra possibilità di aiutare in situazioni come il rapimento Moro è pressoché nulla. Se riceverete una richiesta di aiuto, potremmo mostrarci partecipi, ma non vogliamo incoraggiare in nessun modo l'idea che ci possa essere molto che possiamo fare in tali questioni interne''. Perché l'immediata decisione di sfilarsi dalla tragedia dell'Italia? Gli Usa attribuirono una natura solo ''locale'' alle Brigate rosse, ignorando (volutamente, si dovrebbe concludere) la loro proiezione internazionale, i segnali che portavano alla Cecoslovacchia, i legami con la Raf, la Rote Armee Fraktion tedesca, il rapporto di addestramento e scambio di armi con i palestinesi.

Ancora più in profondità, la ragioni dell'assoluto disimpegno degli Usa vanno ricercate nell'altalenante, sempre difficile rapporto fra l'''alleato'' americano e l'ex presidente del Consiglio, portatore di un piano teso a modificare equilibri consolidati e bloccati: prima l'apertura ai socialisti, poi il progetto di solidarietà nazionale, con l'incontro tra le due grandi forze popolari, DC e Pci, e il coinvolgimento dei comunisti nelle responsabilità di governo. Questo senza rinnegare l'Occidente, ma rivendicando autonomia nazionale. Ecco il destino, la parabola di Moro: guardato con sospetto e diffidenza, quando non ostilità da Washington (decisamente spigoloso il suo rapporto con Henry Kissinger, potente segretario di Stato con le presidenze Nixon e Ford) e nello stesso tempo inviso alla destra democristiana e odiato dall'estrema sinistra.

Per la verità, un 'aiuto' americano giunge all'Italia. Ma in forma del tutto particolare. Steve Pieczenik sbarca a Roma il 3 aprile 1978. Ha trentasei anni, natali a L'Avana da genitori di origini russe e polacche, una brillante laurea in Medicina ad Harvard, una specializzazione in Psichiatria. E' il funzionario del Dipartimento di Stato, esperto in sequestri di persona, che dovrebbe collaborare con il governo italiano (il quarto guidato da Giulio Andreotti), affiancando in particolare il ministro dell'Interno Francesco Cossiga. Il soggiorno in Italia è breve. Già il 23 aprile, rientrato in patria, il funzionario-psichiatra ne spiega il senso in una intervista al 'New York Times'. Ecco il passaggio più significativo: ''Era importante dimostrare che Moro non è essenziale, anche se è un membro estremamente importante del sistema''. Come a dire: nessun uomo è indispensabile. E spingendosi oltre: la morte di Moro può anche essere un prezzo accettabile in cambio della salvaguardia del sistema.

Ancora più illuminanti (e inquietanti) sono altri documenti con le parole di Pieczenik, che appaiono per la prima volta nel libro di Bandera e Moroni. ''Nel leggere le lettere insieme a Cossiga, l'elemento nuovo che mi colpì era che la personalità di Moro stava cambiando. Si percepiva sempre di più la disperazione dell'individuo che con il passare dei giorni stava cominciando a insinuare un senso di paura nei suoi stessi compagni di partito. Poi, rispetto alle prime lettere, l'ottava o la nona, non ricordo, si verificò un cambiamento drammatico. Con Cossiga ne discutemmo a lungo. Dissi: 'Qui la situazione si complica'. L'obiettivo di Moro era restare vivo e a questo scopo era pronto a minacciare lo Stato, il partito e i suoi stessi amici. Quando mi resi conto che questa era la sua strategia, dissi: ''Nel quadro di questa crisi, quest'uomo si sta trasformando in un peso e non in un bene da salvaguardare'". Molto chiaro, come più chiaro non potrebbe essere: Moro prigioniero delle Br deve smettere di essere un problema. E spingendosi oltre: la sua morte può anche risultare un prezzo accettabile purché venga salvaguardato il sistema, commentano Bandera e Moroni.

Ancora più impressionante un altro inedito di Pieczenik: ''Io non ho mai detto che (Moro) fosse impazzito. Il fatto è che a un certo punto, per potere incidere in una situazione di crisi, sono stato costretto a sminuire la posizione dell'ostaggio. Io dovevo arrivare a una soluzione''. E ammette: ''Ho suggerito a Cossiga di dire pubblicamente che quello che scrive non è Moro. Non parlavo con Andreotti, ma ho suggerito di screditare la posta in gioco. Cioè l'ostaggio''. Le Brigate rosse rapirono e uccisero Aldo Moro, ma, osservano gli autori del libro, non fu ''frutto di un episodio isolato, strettamente richiuso nella dinamica interna del terrorismo italiano, ma un evento internazionale, nel quale le relazioni fra i due lati della Cortina di ferro, la difesa del predominio americano sull'Italia, le ambigue attività della politica del nostro Paese hanno influito pesantemente''. E ancora: ''I cinquantacinque giorni di Aldo Moro sono solo l'ultimo estremo fenomeno di un lungo, ambivalente rapporto fra lo statista e gli Usa''. (di Paolo Martini)