'Strani Animali e altre storie', il libro nato dai bambini che torna ai bambini

Nasce dalla fantasia dei bambini e unisce all'arte e alla letteratura, il valore della solidarietà. È 'Strani animali e altre storie', il nuovo volume della collana Segni e Storie, ideato dalla fotografa, giornalista Silvia Amodio, presidente dell'Associazione Alimenta l'Amore ETS, e promosso dall'associazione in collaborazione con Coop Lombardia. Disponibile presso i punti vendita Coop della Lombardia, l'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Soleterre Ets per progetti legati all'oncologia pediatrica in Italia.