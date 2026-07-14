'Theo da Golden', il romanzo inno alla gentilezza

C'è un protagonista che non salva il mondo con imprese straordinarie, ma con la forza silenziosa della gentilezza. È questo il cuore di "Theo da Golden e la forma della felicità", il romanzo d'esordio dello scrittore americano Allen Levi, fenomeno editoriale che ha già superato i 2,5 milioni di copie vendute negli Stati Uniti e si prepara a conquistare i lettori di 41 Paesi. Il libro sarà disponibile nelle librerie italiane da oggi, 14 luglio, pubblicato da Salani (pagine 448, euro 20,00).

Definito dal New York Times "un vero miracolo del passaparola", il romanzo racconta la storia di Theo, un anziano signore elegante e misterioso che arriva senza preavviso a Golden, una piccola cittadina del Sud degli Stati Uniti. Nessuno conosce il suo passato né le ragioni della sua visita. Lui si limita a dire di avere alcuni "affari da sistemare". La svolta arriva quando Theo entra in una caffetteria del centro e rimane colpito da una galleria di novantadue ritratti a matita degli abitanti del paese, realizzati da un artista locale. Da quell'incontro nasce un'idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: acquistare tutti i disegni per restituirli, uno dopo l'altro, alle persone ritratte. Quella che potrebbe sembrare una semplice collezione di consegne si trasforma presto in un viaggio umano fatto di ascolto, comprensione e incontri destinati a cambiare la vita di un'intera comunità. Theo osserva con discrezione, coglie le fragilità nascoste e accompagna ogni persona verso una nuova consapevolezza. Vecchie ferite iniziano a rimarginarsi, legami dimenticati si ricompongono e chi si sentiva invisibile ritrova finalmente il proprio posto.

Ma "Theo da Golden e la forma della felicità" non è soltanto un romanzo sulla gentilezza. Tra le sue pagine si intrecciano anche un mistero da svelare, un passato che riaffiora e un destino che prende forma con delicatezza, mantenendo viva la tensione narrativa fino all'ultima pagina. l libro rappresenta anche una delle storie editoriali più sorprendenti degli ultimi anni. Pubblicato inizialmente in autopubblicazione, il romanzo ha conquistato i lettori grazie al passaparola, fino a trasformarsi in un bestseller internazionale. Allen Levi, nato a Columbus, in Georgia, ha vissuto in Scozia prima di tornare negli Stati Uniti. Dopo aver esercitato la professione di avvocato per circa dieci anni, ha scelto di dedicarsi completamente alla musica, pubblicando oltre venti album e scrivendo centinaia di canzoni ispirate alle storie della vita quotidiana. "Theo da Golden e la forma della felicità" segna il suo esordio nella narrativa, confermando la sensibilità poetica che ha caratterizzato il suo percorso artistico. (di Paolo Martini)