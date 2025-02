Treccani festeggia 100 anni di sapere, dalla carta al web

La Treccani, tempio della cultura e del sapere nazionale, taglia il traguardo dei cento anni e festeggia l'anniversario con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato sarà domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 10:45, nella sede dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, nello storico Palazzo Mattei Paganica, in piazza della Enciclopedia Italiana a Roma, per dare il via ufficiale alle celebrazioni del centenario. Mattarella sarà accolto dal presidente dell'Istituto Treccani, l'illustre filologo e critico letterario Carlo Ossola, e il direttore generale Massimo Bray, che illustreranno i progetti in corso che vanno dalla carta al web.

Le celebrazioni saranno l'occasione non solo per festeggiare la blasonata Enciclopedia Treccani, presente negli scaffali delle librerie delle case di decine di migliaia di italiani, ma anche per illustrare i nuovi modi in cui il sapere oggi viene catalogo e messo a disposizione con le opere di consultazione.

Al presidente Mattarella verrà presentata in anteprima anche una delle novità predisposte per l'anniversario, "Treccani Cento", la nuova Appendice della Enciclopedia Italiana, la XI, affidata alla direzione scientifica del presidente Ossola e del direttore generale Bray, che rinnova e rilancia il progetto alla base del precedente aggiornamento (2020), proponendo "una complessiva riconsiderazione del sapere enciclopedico, concepito come architettura rigorosa nella sua struttura e nelle logiche interne ma opportunamente flessibile per cogliere anche realtà più sfuggenti e centrifughe". Mattarella, inoltre, potrà ammirare in anteprima l'esposizione allestita per raccontare un secolo di Treccani.

Fondata il 18 febbraio del 1925 grazie all'iniziativa dell'imprenditore tessile, mecenate ed editore Giovanni Treccani degli Alfieri e del filosofo Giovanni Gentile, l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani nasce con la missione di realizzare, aggiornare, pubblicare e diffondere l'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti.

L’Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti fu pubblicata, nei suoi 35 volumi di testo, dal 1929 al 1937; seguirono un'appendice nel 1938 e nel 1939 gli indici. Nonostante il periodo storico, si avvalse di redattori e collaboratori antifascisti e docenti universitari che nel 1931 avevano rifiutato il giuramento: Gaetano De Sanctis, Guido Calogero, Bruno Migliorini, Rodolfo Mondolfo, Ugo La Malfa, Nello Rosselli e molti altri. Nel 1948 si avviò il progetto del Dizionario enciclopedico italiano, sintesi di vocabolario ed enciclopedia pubblicata in 12 volumi tra il 1955 e il 1961, al quale si affiancò, fra il 1958 e il 1966, la prima opera tematica Treccani, l'Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale.

Una svolta nella produzione editoriale rappresentò poi l'Enciclopedia del Novecento (1975-90), articolata in 522 saggi, che vide la collaborazione di 21 premi Nobel. Alla medesima volontà di mediare tra necessità di approfondimento scientifico e culturale e vocazione alla sintesi e all'alta divulgazione sono riconducibili opere quali Frontiere della Vita (4 volumi, 1998-99), XXI Secolo (6 volumi, 2009-10) o le enciclopedie dedicate ai grandi classici della letteratura e della cultura italiana ed europea: Dante. Enciclopedia dantesca (6 volumi 1970-78, seconda edizione 1984), Virgilio. Enciclopedia virgiliana (5 volumi, 1984-91), Orazio. Enciclopedia oraziana (3 volumi, 1996-98), Machiavelli. Enciclopedia machiavelliana (3 volumi, 2014). Di notevole rilievo, a partire dagli anni Duemila, è altresì la pubblicazione di libri di pregio, che comprendono sia volumi d'arte – in particolare quelli dedicati alle città, ai siti archeologici, ai musei italiani: Pompei (2003), Venezia (2004), Firenze (2007), Palermo (2008), Bologna (2008), Roma - Musei vaticani (2 voll., 2010), Torino (2010), Matera (2019) ecc. –, sia riproduzioni in facsimile di codici miniati: il Salterio di St. Albans (2007), la Tavola Ritonda (2009), l’Anatomia Depicta (2010), il manoscritto Holkham misc. 48 (2021).

Tra i progetti editoriali pubblicati negli ultimi anni, con la volontà di riaffermare il ruolo dell'Istituto come punto di riferimento nel mondo della cultura, vanno menzionate opere come La Treccani dei ragazzi (10 volumi, 2020), guida per le nuove generazioni alla comprensione del mondo e all’utilizzo del web come filtro della realtà, l'Enciclopedia dell'arte contemporanea (4 volumi, 2021), la prima a livello internazionale dedicata ai movimenti, alle tendenze artistiche e ai protagonisti dal 1900 ai nostri giorni, l'Atlante Qualivita, dedicato ai prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani Dop, Igp e Stg, i due annuari, Atlante geopolitico e Libro dell'anno, e le collane di libri Echi, Visioni, Voci, disponibili in libreria.

La storia più recente dell'Istituto è caratterizzata dal passaggio al digitale con un sito web che si è rapidamente affermato come punto di riferimento imprescindibile per le ricerche culturali e linguistiche online.

(di Paolo Martini)