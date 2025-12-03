Uffizi museo sempre più inclusivo

Nuove carrozzine per le Gallerie degli Uffizi, un libro tattile per scoprire i tesori di Palazzo Pitti, video nella Lingua dei Segni dedicate ai tesori della Reggia medicea e al Giardino di Boboli. Queste, in sintesi, le novità presentate dalle Gallerie degli Uffizi in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, quali nuovi ulteriori strumenti per promuovere l’inclusione e l’accessibilità nei musei.

La dotazione di ausili alla mobilità è stata rinnovata e ampliata sia per la Galleria degli Uffizi che per il complesso Palazzo Pitti-Giardino di Boboli. Per gli Uffizi, sono state acquistate 15 nuove sedie con ruote e un lettino-fasciatoio per adulti che sarà allestito in un ambiente apposito nei servizi igienici del primo piano del museo; altre 12 sono state messe a disposizione per Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, 2 delle quali con ruote tassellate, adatte al selciato del parco mediceo. Gli ausili sono stati acquistati anche grazie al contributo di Rotary Club – RotarAct sezione Firenze Est.

La collana di libri tattili delle Gallerie si arricchisce del suo quarto volume, intitolato "Palazzo Pitti. Architettura e storia". Dopo aver esplorato due capolavori della pittura, ovvero la Primavera di Botticelli nel primo volume e la Velata di Raffaello nel secondo, e presentato lo storico palazzo degli Uffizi nel terzo, il viaggio prosegue alla scoperta di Palazzo Pitti, luogo tanto complesso quanto affascinante, raccontato seguendo le tracce delle grandi famiglie che vi hanno vissuto, a partire dai Medici. I libri tattili nascono come strumenti per agevolare l’accesso ai contenuti culturali da parte delle persone cieche e ipovedenti, ma di fatto propongono a tutti un’esperienza del patrimonio culturale aperto ai sensi diversi dalla vista, con particolare attenzione al tatto. Il quarto volume mantiene, come i precedenti, la possibilità di una fruizione a più modalità dei contenuti, grazie all’uso di caratteri ingranditi e del braille, dei QR code con le audiodescrizioni, ed è ricco di tavole a rilievo e pop-up. Il libro, realizzato con la collaborazione scientifica dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze e progettato in collaborazione con Atipiche Edizioni, si potrà acquistare nei bookshop dei musei delle Gallerie degli Uffizi e tramite il canale di vendita on-line sul sito del museo.

Sul Palazzo ed i suoi cinque musei (Tesoro dei Granduchi, Galleria Palatina, Appartamenti Reali, Galleria d’Arte Moderna, Museo della Moda e del Costume), oltre che sul Giardino di Boboli, si focalizza un nuovo format di video, progettati per fornire al visitatore tutte le informazioni di base per orientarsi nella visita tra i capolavori della Reggia. I video, in lingua italiana con sottotitoli, sono accompagnati da un interpretariato in LIS: sono quindi pensati quale utile strumento di preparazione e accompagnamento per tutti i visitatori.

Saranno fruibili su www.uffizi.it: https://www.uffizi.it/video-storie/palazzo-pitti-e-il-giardino-di-boboli-nella-lingua-dei-segni