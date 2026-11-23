Tra le oltre 300 attività gratuite dei Made in Milano Days, la manifestazione promossa dal Comune di Milano e da Eccellenza Italiana per celebrare il saper fare artigiano della città, c'è anche la Boutique Creativa Segnidegni, che per tre giorni aprirà le porte del proprio atelier di Corso San Gottardo 37, in zona 5. L'iniziativa si svolgerà dal 27 al 29 novembre prossimi e permetterà ai visitatori di entrare negli spazi dove nascono idee, progetti e opere artistiche, incontrando da vicino professionisti e artigiani milanesi. Protagonista degli appuntamenti sarà Miky Degni, artista, art director e graphic designer, ideatore nel 2007 della tecnica del Wine Painting, una forma espressiva originale che sostituisce i tradizionali pigmenti con il vino, sfruttandone colori, sfumature e ossidazioni per creare opere uniche e irripetibili. Un linguaggio artistico che unisce pittura e cultura enologica e che negli anni ha portato Degni a collaborare con numerose cantine italiane e a partecipare a importanti manifestazioni come Vinitaly, gli eventi Slow Food e la Milano Wine Week.

Durante le giornate dei Made in Milano Days, l'artista racconterà al pubblico la nascita e l'evoluzione del Wine Painting, mostrando dal vivo le diverse fasi della realizzazione di un'opera e consentendo ai partecipanti di sperimentare personalmente questa particolare tecnica sotto la sua guida. Gli incontri sono in programma il 27, 28 e 29 novembre, con sessioni della durata di un'ora e accesso gratuito su prenotazione. L'esperienza si svolgerà negli spazi di Segnidegni, atelier e laboratorio creativo fondato da Miky Degni nel 1990. Una realtà che opera nel mondo della comunicazione e della pubblicità mantenendo una forte impronta artistica. Nel corso della sua carriera Degni ha collaborato con importanti marchi e istituzioni, tra cui Adidas, Borbonese, Heineken, Estée Lauder, Università Bocconi, Comune di Milano, Vinitaly, Tannico e Slow Food. I suoi lavori sono stati esposti e realizzati in numerose città italiane e internazionali, da Tokyo a Montecarlo, da Lima a Beverly Hills.

Accanto all'attività professionale nel campo della comunicazione visiva, Degni ha inoltre all'attivo oltre cento mostre, tra cui la partecipazione alla Biennale di Venezia curata da Vittorio Sgarbi, la Triennale di Roma con Achille Bonito Oliva e un'installazione permanente all'Alexander Museum di Pesaro. Sabato 28 novembre, inoltre, l'artista presenterà il volume 'Il vino dipinto', pubblicato nel 2023 da Ronca Editore, che raccoglie 170 opere realizzate utilizzando alcuni dei migliori vini italiani come colore, raccontando il dialogo tra arte, creatività e tradizione enologica.