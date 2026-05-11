Cybersicurezza, esame in Commissione di diversi atti legislativi dell’Ue

La Commissione Politiche UE del Senato ha avviato l’esame di due progetti di atti legislativi in materia di cybersicurezza: il primo relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza ENISA e al quadro europeo di certificazione (COM 2026 11 definitivo), il secondo in tema di misure di semplificazione e allineamento alla proposta di regolamento sulla cybersicurezza (COM 2026 13 definitivo). Il relatore, Sen. Terzi di Sant’Agata (FDI) ha presentato una relazione integrativa rilevando, tra l’altro, che: le proposte risultano urgenti alla luce del contesto geopolitico e tecnologico che vede un aumento di attacchi cyber; i principi di sussidiarietà e proporzionalità nel complesso sono rispettati come confermato dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ACN), che però segnala come la prima proposta di regolamento comporti un trasferimento di competenze strategiche dal livello nazionale a quello europeo; per quanto riguarda la riforma del quadro europeo della cybersicurezza l’ACN segnala la necessità di valutare le ricadute sul ruolo delle autorità nazionali in materia. Parallelamente, l’esame congiunto dei due medesimi provvedimenti è stato avviato e concluso anche alla Camera. In questo caso la Commissione Politiche dell’Unione europea è giunta al termine dell’esame approvando la proposta di documento formulata dal relatore.

La proposta di documento approvata in Commissione della Camera