Dazi, il Premier Meloni riceve i rappresentanti delle imprese

Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi i rappresentanti delle categorie produttive per un confronto diretto sul tema dei dazi introdotti dagli Stati Uniti. Il programma ha visto diversi tavoli di discussione a cui hanno preso parte per il Governo il Vicepresidente Antonio Tajani, il Vicepresidente Matteo Salvini, in videocollegamento, i Ministri Giorgetti, Urso, Foti, Lollobrigida e i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Mantovano e Fazzolari. Nel primo tavolo di lavoro sono intervenuti i vertici di Confindustria e Camera Nazionale della Moda, successivamente il Capo del Governo ha ricevuto i rappresentanti di numerosi altri organi, tra cui CNA, Legacoop, Confartigianato, Confcommercio. In un terzo momento del vertice, sono intervenute le diverse Associazioni del settore agroalimentare nazionale: Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, CIA-Agricoltori italiani, Assolatte, Federvini, Unione Italiana Vini, Federalimentare e Filiera Italia. Il Presidente Meloni ha illustrato i progetti allo studio del Governo per sostenere le filiere produttive che potrebbero essere maggiormente penalizzate dall’introduzione di dazi americani. Tra le possibili opzioni per arginare le conseguenze del nuovo scenario commerciale, il Premier ha citato la possibilità di azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti, secondo la formula “zero per zero”. Le rappresentanze imprenditoriali sono state incoraggiate a presentare proposte nella consapevolezza di essere di fronte ad una sfida complessa che richiede la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. A tale proposito, Giorgia Meloni ha proposto alle categorie un patto per fronteggiare la situazione e l’attivazione di tavoli di lavoro per individuare le misure utili a sostenere le imprese italiane, parallelamente a quanto il Governo italiano intende proporre a livello di UE.

Link: Comunicato del Governo