Decreto Ex Ilva approvato definitivamente alla Camera

Con 140 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Decreto-legge 3/2025, che assicura la continuità produttiva e occupazionale degli impianti, confermando il via libera al testo da parte del Senato. Ricordiamo che il provvedimento prevede che l’amministrazione straordinaria di Ilva Spa possa trasferire fino a 400 milioni di euro all’amministrazione di Acciaierie d’Italia Spa, utilizzando i fondi derivati dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva. Al fine di compensare la transizione dell’Ex Ilva, viene inoltre istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo di 68 milioni di euro per il 2027 e di 12 milioni di euro per il 2028 per gli interventi di bonifica e ripristino dell’area del sito di interesse nazionale. Tali fondi provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. La portata del provvedimento va oltre l’ambito specifico dell’ex Ilva di Taranto, modificando la disciplina sulla valutazione del danno sanitario per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, infatti, il gestore dovrà fornire un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) o in alternativa, uno studio di valutazione d’impatto sanitario (VIS). In aggiunta, vengono stabilite le modalità per la procedura del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che d’ora in avanti dovrà comprendere la valutazione dell’impatto sanitario.

Link al sito della Camera: https://tinyurl.com/yc8f3xe6